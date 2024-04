Focos mediáticos en la cima de Serie Nacional de Béisbol

Compartir en

Los focos mediáticos estarán hoy en la cima de la LXIII Serie Nacional de Béisbol, con el tercer enfrentamiento entre los dos primeros lugares en la tabla de posiciones con sus más cercanos perseguidores.

Ciego de Ávila —líder del torneo— buscará inclinar la balanza de la pugna particular con Industriales, ocupante del tercer escaño, y Pinar del Río —segundo— tratará de hacer lo mismo frente a Camagüey, también ubicado en la tercera plaza.

En el choque entre felinos en el estadio Latinoamericano, los avileños anunciaron para subirse al montículo a Jasier Gayón, un lanzador con una derrota en el torneo y que en 11.2 entradas, además de exhibir un average de contrarios de .340, ha regalado ocho boletos y soportado nueve carreras limpias en ese trayecto.

Los capitalinos dependerán del diestro Marcos Ortega, quien archiva un par de derrotas y ha concedido 12 bases por bolas en 14.2 capítulos de labor.

En el Cándido González, los Toros tendrán en la lomita de los suspiros a Rodolfo Soris en busca de su primera decisión en la temporada, luego de haber caminado una ruta de 15.2 episodios con ocho rayitas limpias a sus récords.

Mario Valle estará en la trinchera opuesta por los Vegueros, con el objetivo de mejorar sus números en esta contienda, donde acumula un revés y nueve anotaciones en seis apartados trabajados.

Están pactados también los duelos Granma-Matanzas (Alexei Ricardo vs Pedro Mesa), Guantánamo-Sancti Spíritus (Enyer Fernández vs Carlos Benavides) y Cienfuegos-Las Tunas (Kevin Hernández vs Leandro Cañada).

Cierran la cartelera los choques La Isla-Holguín (Yunier Gamboa vs Yadir Bornot), Mayabeque-Santiago de Cuba (Albert Valladares vs Alberto Bisset) y Villa Clara-Artemisa (Cristian Rojas vs Miguel Lahera).

