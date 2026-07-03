Filtran cable de Marco Rubio con instrucciones para presionar a la ONU sobre Cuba

Una comunicación del Departamento de Estado del país norteño, enviada al servicio diplomático, y con la firma de su titular Marco Rubio, insta a sus embajadores en todo el mundo a impedir que Naciones Unidas aborde este 7 de julio los efectos de la agresiva política económica en el pueblo cubano, publicó la víspera The Nation.

El cable filtrado a la prensa estadounidense procura silenciar el debate internacional sobre el bloqueo o, en su defecto, responsabilizar al gobierno cubano de la grave crisis económica que atraviesa el país caribeño, agravada en 2026 por el cerco energético que impide el suministro de combustibles.

De acuerdo con los autores del artículo periodístico, Peter Kornbluh y Ken Klippenstein, el documento “confirma lo que Cuba viene denunciando: Washington no solo mantiene el bloqueo, el cerco energético y las sanciones financieras, sino que además intenta silenciar el debate internacional sobre sus consecuencias humanitarias”.

Ante la posibilidad de la convocatoria cubana en la ONU avance, Estados Unidos ordenó a sus embajadas pedir a sus aliados “que ataquen a Cuba en sus discursos, que la acusen de incompetencia, corrupción y fracaso económico, y que eviten responsabilizar al bloqueo por la crisis”.

Washington también intimida a los países que tradicionalmente han apoyado a Cuba en Naciones Unidas, al indicarle que deben ser “extremadamente cuidadosos” en sus intervenciones y evitar comentarios favorables a Cuba, bajo la amenaza expresa de que podrían generar “fricciones” en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Según la opinión de Kornbluh y Klippenstein, la administración Trump “intenta imponer una mordaza global: presiona a los gobiernos para que no hablen, para que no denuncien, para que no nombren el bloqueo y para que no reconozcan el sufrimiento que esa política provoca en el pueblo cubano”.

Asimismo, la pieza periodística da cuentas del doble rasero evidente en la narrativa de Washington, que mientras afirma que “se preocupa profundamente por el pueblo cubano”, mantiene una guerra económica abierta: bloqueo petrolero, sanciones contra empresas extranjeras, amenazas a países que comercian con Cuba y obstáculos incluso a la cooperación humanitaria”.

La Asamblea General de la ONU ha condenado durante 31 votaciones consecutivas el bloqueo contra Cuba, de manera abrumadora, recuerda The Nation.

De acuerdo con la fuente, la administración Trump no quiere debatir porque conoce la postura de la mayoría del mundo contra “esa política ilegal, cruel y extraterritorial”.

El texto trae a colación las advertencias del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló “que sanciones tan severas, dirigidas contra sectores completos de una economía y con efectos indiscriminados sobre la población, son incompatibles con el derecho internacional”, concluye.