Festival Deportivo Escolar una propuesta del INDER en el verano

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A partir del 28 de junio en todo el país se estarán desarrollando los festivales deportivos escolares, una iniciativa del organismo deportivo cubano ante la imposibilidad de poder realizar la competencia más importante del calendario competitivo, los Juegos Escolares Nacionales.

Como parte de las actividades del programa del verano 2026, más de 300 mil estudiantes de todo el país participarán en los festivales deportivos escolares teniendo como escenario fundamental los consejos populares en todos los municipios.

Aunque el programa diseñado por el INDER establece 36 disciplinas en competencia, Yadira Rodríguez, metodóloga de la dirección nacional de deporte escolar destacó a este medio de prensa que la organización del festival es flexible, teniendo en cuenta las características de cada municipio.

Habrá municipios que podrán tener los 36 deportes, habrá otros que no lo podrán hacer, además de las actividades del programa de deportes para todos y está previsto que participe toda la matrícula escolar con que cuenta el municipio.

Estudiantes de las categorías pioneril, escolar y juvenil protagonizarán el festival donde también competirán los atletas en situación de discapacidad, de acuerdo a las precisiones de Agustín Abril, director nacional de organización y programación deportiva del INDER.

Ustedes saben que incluso en los Juegos Escolares hay varios deportes en los que nuestros atletas en situación de discapacidad participan, incluso algunos de ellos son matrícula de nuestras EIDE y hay un fuerte movimiento con las asociaciones de personas con discapacidad.

Se espera que, a partir del impacto de estos festivales deportivos, se mantengan como parte del sistema de actividades del INDER.

Deportes como el atletismo, el beisbol 5, el voleibol, el ajedrez y el baloncesto tendrán actividad los quince días de duración del festival.

Además a partir del impacto de esta iniciativa se mantendrá en los consejos populares dentro del sistema de actividades, aun cuando en algún momento las condiciones estén creadas para poder realizar los Juegos Escolares Nacionales.

Del 28 de junio al 15 de julio, festivales deportivos escolares en todos los municipios del país como parte del programa del verano 2026.

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