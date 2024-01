Excanciller boliviano aboga por la integración del Sur Global frente al saqueo occidental y estadounidense

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 13 segundos

En un esfuerzo por hacer frente y detener el saqueo de los recursos naturales promovido por las políticas de los países occidentales a lo largo de los años, el excanciller boliviano, Fernando Huanacuni (2017-2018), planteó fortalecer la integración y cooperación de las naciones del Sur Global.

En entrevista con Xinhua, el exministro de Relaciones Exteriores abordó temas sobre el saqueo histórico, el sufrimiento y el dolor dejado por el colonialismo español en Bolivia durante varios siglos, especialmente de la explotación de las riquezas minerales del Cerro Rico de Potosí en el oeste del país.

Además, reseñó el papel de subyugación impuesto por Estados Unidos en la región y reafirmó la necesidad de acciones coordinadas en respuesta a la arremetida del colonialismo occidental y estadounidense.

En Bolivia se encuentra la región andina de Potosí, que desde el siglo XVI funcionó como el epicentro de un oscuro capítulo histórico caracterizado por el sometimiento y saqueo despiadado de sus recursos minerales bajo el dominio de la colonia española.

El también analista político contextualizó la palabra “Potosí” en la colonia europea, considerándola sinónimo de riqueza, historia, sufrimiento y paradojas.

Aunque en Europa se decía que algún bien “vale un Potosí” equivalente a gran valía y calidad por la riqueza del Cerro Rico, para la analogía del exdiplomático, ese nombre encierra un oscuro pasado de dolor y saqueo.

Evocando las palabras del escritor Eduardo Galeano, autor de “Las Venas Abiertas de América Latina”, Huanacuni ilustró las dualidades de opulencia y miseria. Aseguró que la cantidad de oro y plata saqueada en Potosí durante la colonia podría haber construido un puente hasta Europa con esos metales preciosos, pero también otro con los huesos y esqueletos de quienes perecieron en el proceso de saqueo colonial.

Para el experto, el oro y la plata despojados de Potosí no solo enriqueció a las arcas de Francia, Reino Unido, España y Portugal, sino que también alimentó a Europa, dejando en Potosí miseria, sufrimiento y derramando la sangre de indígenas y afrodescendientes.

Huanacuni destacó la imperante necesidad de que Bolivia y los países latinoamericanos tracen su propio camino hacia el desarrollo para alejarse de la sombra de la hegemonía europea y estadounidense. Enfatizó la importancia de superar las divisiones y trabajar hacia una integración regional sólida.

En este contexto, manifestó que emerge la visión multipolar como una alternativa en ascenso que gana terreno en diversas partes del mundo y que busca no solo emanciparse de la histórica pobreza impuesta por la colonia, sino también fortalecer la identidad cultural indígena originaria.

Consultado sobre si la integración es el camino para el despertar del desarrollo regional, Huanacuni consideró que la respuesta está en el Mercosur y los BRICS, un grupo de importantes economías emergentes.

“Para Latinoamérica es importante la integración del mercado mundial a través de los emergentes, ahí vemos a China e India, por ejemplo, que son los mercados más grandes e importantes del mundo”, manifestó.

Según el excanciller, Latinoamérica posee ingentes recursos naturales, pero carece de tecnología, por lo que apuntó a China y Rusia como socios estratégicos.

“Con Europa ya conocemos la experiencia de cientos de años, no vamos con Estados Unidos, porque ellos no plantean un enfoque ‘ganar-ganar’, no es compartir; no hay esa premisa. Por eso, en la búsqueda de tecnología, buscamos asociación con países emergentes, en este caso, China. Vemos con muy buenos ojos y con una buena perspectiva los BRICS”, puntualizó.

Respecto a sus consideraciones sobre el Sur Global, el excanciller señaló que las naciones de este bloque representan ahora la emergencia y esperanza de los países sometidos y afectados por la colonia.

Es la mirada de esperanza de los países que han sufrido el coloniaje, el capitalismo depredador. Entonces, la esperanza del Sur Global es el nuevo tiempo político y económico inminente de esta nueva etapa”, reflexionó.

En consecuencia, subrayó que estos argumentos brindan a Bolivia y Latinoamérica una gran oportunidad de cambiar la historia de los pueblos.

Visitas: 1