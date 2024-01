El regreso de un elefante

Compartir en

Con el anuncio de la preselección de los elefantes con vistas a la Serie Nacional de Béisbol número 63, varios fueron los aspectos que llamaron la atención entre ausencias y regresos, en este último acápite, el área de los lanzadores se verá reforzada con la reincorporación del derecho Hermes David González León.

El último clásico cubano de pelota que Hermes lanzó, fue la edición 61. De lo sucedido en aquel entonces hasta el día de hoy, nos relata el pitcher sureño.

“Cuando terminé la Serie 61 tuve un contrato en Italia por cuatro meses, es una liga que tiene sus características, hay bateadores y lanzadores de muchos países, sobre todo de América, en su mayoría con buen nivel. Del evento me llevé muchas experiencias, tanto positivas como negativas. Allí pude mejorar mis lanzamientos, las condiciones logísticas de la liga te permiten mantener una buena forma muscular y por qué no, hasta mental”.

¿Qué sucedió al regreso del viejo continente?

“Al poco tiempo de estar aquí, Ferrer que era el director del equipo de Centrales para la primera Liga Élite del Béisbol me llama y me dice que debía incorporarme lo antes posible al equipo. Ahí me desempeñé como cerrador. Hablaron conmigo porque yo aquí soy abridor al igual que hice en Italia, pero le manifesté que ayudaría en lo que hiciera falta, y empecé de cerrador y me fue bastante bien. Es lanzar igual, lo que tienes que contar con mayor seguridad porque te toca cerrar los juegos, en la mayoría de las ocasiones con el choque en ventaja mínima”.

Los resultados de Hermes en la primera Liga Élite lo avalaron para integrar la preselección del equipo Cuba al V Clásico Mundial de Béisbol: “A mitad de la Serie Élite dieron la nómina y me sentí muy contento porque había sido reconocido mi trabajo, mi esfuerzo, tantos meses de sacrificio, y aunque no hice el equipo también me aportó el entrenamiento y compartir con lo que más vale y brilla del béisbol en Cuba”.

¿Por qué decides no lanzar en la Serie Nacional 62?

“Una vez culminada la preparación del Clásico, tomé un mes de descanso para recuperar bien los músculos, había sido más de un año de intenso trabajo, pienso que lo llevaba, ya lo notaba hasta en la velocidad, había bajado varias millas debido a la fatiga muscular. Luego comienzo el entrenamiento con mi preparador físico y con Pupo de Villa Clara, y es cuando decido no lanzar la próxima serie, quería refrescar mental y físicamente, además de que se unieron situaciones familiares”.

Realizaste un descanso competitivo, pero desde la fecha hasta hoy no has perdido un segundo de entrenamiento.

“Exactamente, cuando empiezo la rutina soy exigente al máximo siempre dándolo todo, porque eso es lo que te lleva a la cima, el día a día te conduce a la victoria, entonces hay que ser constante en el entrenamiento y sobre todo disciplinado. Si estás enfocado en las metas y los objetivos que te propones, todo llega”.

Durante tres semanas en el mes de diciembre se realizó una cuadrangular de béisbol con los atletas más destacados de la Serie Provincial y el equipo Sub-18, ese evento marcó la reincorporación de Hermes González frente a bateadores luego de varios meses. Sobre su labor el diestro sureño manifestó: “Me sentí muy bien al lanzar de nuevo frente a bateadores, ya que para nada es lo mismo hacerlo de manera simulada. No estaba en una etapa óptima porque aún estoy con cargas elevadas, pero a pesar de eso tuve buen control, muy buen dominio de los lanzamientos, combinaba la slider, la recta y el cambio. En cuanto a la velocidad no había equipo para medir los lanzamientos, pero las rectas llegaban con bastante potencia”.

Luego de 15 años regresa al torneo de Clubes Campeones y el municipio cabecera provincial estará presente. En el caso de Hermes, ¿ayudará al equipo?

“El director habló conmigo y me dijo que necesitaba mi apoyo, yo siempre estoy presto a dar mi mayor esfuerzo, y me viene bien el hecho de enfrentar a bateadores de otros territorios y acumular turnos al bate. Además, buena parte de este equipo está en la preselección de la serie y ya muchos hicieron el grado en la pasada. En su mayoría son jóvenes que están motivados y tienen deseos de superarse y pienso que a veces eso es una fortaleza, no solo es tener experiencia, sino también la motivación que te impulsa a cumplir los objetivos y una clasificación, tanto en este evento, como en la Serie, hay material para trabajar”.

Sobre la relación trabajo-descanso y la principal condición que debe tener un lanzador, el monticulista opinó:

“En cuanto a la relación trabajo-descanso, es más bien adaptación, cuando era más joven que no tenía la experiencia, entrenaba pocos meses, venía a la competencia y luego ya no hacía más nada hasta pasados tres o cuatro meses, entonces perdía todo ese tiempo y me he dado cuenta que mientras más consistente eres con las cosas mejor desempeño, y entonces ahora solo descanso lo necesario, todo el otro tiempo es trabajar. Ahora bien, eso se puede realizar con una muy buena disciplina. Si no eres disciplinado, puedes tener la mayor calidad del mundo que no vas a llegar muy lejos”.

Un mensaje a la afición cienfueguera.

“Que esperen lo mejor, siempre voy a dar lo mejor de mí, física y mentalmente, y aportar siempre al equipo. Uno busca ese resultado individual, pero que a la vez tribute al equipo. Todo debe ser así, como es un deporte en equipo, todo tiene que funcionar como un team word. Pienso estar en óptima forma para ayudar al equipo Cienfuegos a salir de los últimos lugares de la tabla de posición, y acercarnos a la clasificación”.

Hermes David González León acumula siete series nacionales de béisbol, con 19 victorias e igual cantidad de descalabros. En 341 entradas ha permitido 224 carreras, de ellas 185 limpias, los contrarios le batean para 288 y su PCL es de 4.88. La mejor campaña del lanzador cienfueguero resultó la Serie 61, con diez triunfos y dos fracasos. Bienvenido este elefante que regresa, como hijo pródigo, al equipo de Cienfuegos.

