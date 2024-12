“El 5 de Septiembre contribuyó a formar la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo”

Compartir en

El Comandante Julio Camacho Aguilera falleció este sábado 14 de diciembre, según informó en su cuenta en la red social X el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda. 5 de Septiembre reproduce esta entrevista concendida al medio de comunicación, en ocasión del 60 aniversario de la gesta libertaria

El Comandante Julio Camacho Aguilera es uno de los héroes del siglo XX cubano, cuya impronta legendaria se marcó en el indeleble fragor de las luchas de la clandestinidad y del Ejército Rebelde; así como a lo largo del proceso revolucionario y las innumerables misiones que cumplió desde su inicio y todavía hoy cumple a sus 93 años.

Este luchador nacido en Holguín en 1924 encabezó, en representación del Movimiento 26 de Julio, el levantamiento armado de la Perla del Sur contra la dictadura de Fulgencio Batista, el 5 de Septiembre de 1957. Celia Sánchez llamó “el hombre de Cienfuegos” a quien comandó esa gesta popular, armado con una carabina automática M-1.

Tras confesarle a 5 de Septiembre que “lo menos que yo pensaba en aquellos momentos es poder estar vivo sesenta años después, pero ha sido la naturaleza la que lo ha permitido para poder desarrollar esta larga lucha: primero hasta el triunfo de enero de 1959 en que triunfa la Revolución y luego por la transformación social y política del país iniciada entonces”, contesta las siguientes preguntas.

Si bien se reconoce su importancia histórica, la mayoría de los materiales califican como un alzamiento “fallido” el del 5 de Septiembre ¿Cuál es su opinión?

“Yo pienso que ninguna de las acciones revolucionarias que este país llevó a cabo desde el golpe de estado batistiano del 10 de marzo de 1952 fue inútil o fallida. Todas tuvieron un resultado histórico que se mide mucho más allá del momento inmediato. El Moncada, el asalto al cuartel Goicuría en Matanzas, la expedición del yate Corynthia en Holguín, el asalto al Palacio Presidencial y la sublevación de Cienfuegos son hechos de inestimable alcance, que marcan hitos contra la tiranía y en ningún momento pueden interpretarse como fracasos.

“Se ha escrito que el alzamiento de 1957 no tuvo éxito; aunque yo, por el contrario, considero que tanto este como todos los acontecimientos registrados a lo largo de ese período fueron exitosos y redundaron en la creación de una conciencia de lucha revolucionaria en nuestro pueblo.

“Cuando un compañero caía se incorporaban varios compañeros. Es muy duro ver perder la vida a alguien que uno quiere, que uno aprecia y de momento lo ves muerto, pero nunca el enemigo pudo doblegar nuestra entereza, nunca nos rendimos. Mantuvimos la fe, la fe esa que Fidel nos hacía tener más fuerte. Cuando uno estudiaba en aquellos días La historia me absolverá o cuando estudiaba los manifiestos que llegaban desde México, y después mantenía un vínculo directo con el pensamiento y la voluntad de Fidel, reforzaba aun más la fortaleza de espíritu, la fuerza de pensamiento y la decisión de lucha.

“Quiero decir que el enemigo jamás pudo derrotarnos en ninguna acción. Nuestro pueblo supo sufrir las consecuencias de los hijos perdidos, pero ningún hijo se perdió en vano. Y no hay libertad que no cueste. No hay derechos alcanzados que no haya que pagar su precio por alcanzarlos.

“Pero, ¡cuánta belleza tenemos hoy como consecuencia de aquel ambiente insurreccional del 5 de Septiembre y de este hermoso proceso revolucionario que desde el 1 de Enero tuvo comienzo en Cuba! Hoy hay una realidad. La juventud actual tiene una verdad en sus manos, que los mambises no pudieron alcanzar tras treinta años de lucha.

“A los mambises le despojaron el éxito cuando lo tenían en sus manos. El imperio naciente y creciente del norte les robó a estos luchadores cubanos el derecho a la libertad, conquistado en la manigua. Nuestro pueblo jamás estuvo conforme con los sesenta años de la presencia imperial en Cuba y siempre fue rebelde contra ese estado de cosas.

“Aun aquel que no sabía de dónde le venía el mal estaba en contra del orden imperante que nos impusieron aquí, con la aparente ‘libertad’ que nunca tuvimos, porque para que las tropas yankis abandonaran el territorio nacional aquellos patriotas se vieron obligados a aceptar la Enmienda Platt.

“El imperialismo norteamericano se convirtió en el verdadero dueño de nuestra economía, de la industria, la tierra, la electricidad. La “soberanía” cubana era mera apariencia. Solo somos verdaderamente independientes gracias al esfuerzo de nuestro pueblo, a través de su Ejército Rebelde y la lucha clandestina.

“Somos libres gracias a gestas como las del 5 de Septiembre y otras desarrolladas para convertir en realidad las aspiraciones de Carlos Manuel de Céspedes, Martí, Maceo.

“Desde antes de la Conspiración de Soles y Rayos de Bolívar nuestro pueblo lucha por su dignidad, por su soberanía; pero no tenía la oportunidad, porque había un imperio que se lo impedía siempre. ¿Por qué no triunfa la Revolución en 1933, tras haber caído Machado? Nunca dejaron ser libres a los cubanos.

“Libres somos hoy de verdad con la Revolución y libre seguiremos siendo, porque tengo mucha fe en nuestro pueblo. Por eso, reafirmo que el 5 de Septiembre fue un éxito. Debimos lamentar la pérdida de muchos compañeros, pero tuvimos la alegría de que muchos más se incorporaran como consecuencia de aquella acción histórica. Pueden los cienfuegueros vivir contentos y satisfechos de su comportamiento aquel día glorioso”.

¿Qué enseñanza transmite a las nuevas generaciones de cubanos una acción de resistencia heroica como la del 5 de Septiembre?

“Yo creo que el 5 de Septiembre -como todo acontecimiento de lucha en busca de un noble objetivo de redención y libertad- es fuente de inspiración para todas las edades, para todos los tiempos. La historia no concluye, hoy día estamos viviendo un momento histórico extraordinario y antes hemos vivido pasajes magnos de resistencia ante las agresiones, bloqueos e imposiciones de una gran potencia que no ha podido ni podrá doblegar la voluntad soberana de Cuba.

“Creo que nuestra juventud debe continuar siendo lo que ya es y poder continuar aspirando a nuevas y superiores metas; pero siempre a partir de una base que no puede perder de vista. Y esa base es la historia, es el pasado, es el sacrificio de todo un pueblo en aras de la actualidad que disfrutamos: presente que nos permite tener nuevos sueños, nuevas aspiraciones. Estoy seguro que nuestra juventud los irá materializando, porque albergo todas mis esperanzas en ella.

“Y el 5 de Septiembre, parte de nuestro pasado heroico de resistencia, les habla con clara elocuencia de nociones y valores esenciales como patriotismo, dignidad, coraje, altruismo”.

Por último, ¿qué opinión le merece todo el programa de rescate, rehabilitación e inauguración de obras desarrollado en Cienfuegos por los 60 años de la efeméride?

“Yo creo que es muy positivo, porque es un reconocimiento al gran sacrificio de la Gesta, y este pueblo se lo merece en la actualidad: contar con novedades, cosas bellas. Todo este esfuerzo de desarrollo acometiéndose en Cienfuegos es loable. Veo mucha belleza aquí. Sigue el proverbial amor de sus ciudadanos por su ciudad y el interés de mantenerla limpia.

“La limpieza no es en el territorio, ni puede ser, responsabilidad de un grupo de personas dedicada a ello; sino preocupación de todos quienes aman a su pueblo. Como limpias tenemos nuestras casas, así debe permanecer nuestra casa grande que es la ciudad. Y además armónica, organizada.

“Creo que el Cienfuegos actual responde y tributa con honor a aquel sacrificio tan grande que el pueblo hizo aquí el 5 de Septiembre. Sus habitantes están haciendo hoy cuanto era necesario hacer: embellecer y mantener a su ciudad, desarrollar la economía para poder alcanzar nuevas metas y continuar observando el ineludible compromiso con la defensa patria, para preservar lo alcanzado en la gesta libertaria de 1957”.

