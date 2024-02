Dinamarca cierra la investigación del ataque al Nord Stream: ¿cuál es la conclusión?

Compartir en

La Policía de Dinamarca, que, junto con el Servicio de Seguridad e Inteligencia del país (PET, por sus siglas en danés), ha estado llevando a cabo una investigación de la voladura de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, ha anunciado este 26 de febrero que cierra el caso debido a que “no hay motivos suficientes para iniciar una causa penal en Dinamarca”. El anuncio viene poco más de dos semanas después de que Suecia cerrara su propia investigación al respecto, al concluir que “la jurisdicción sueca no se aplica” al caso.

En el comunicado publicado por la Policía danesa se precisa que las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 “ocurrieron fuera de las aguas territoriales danesas” y que, durante la “compleja y exhaustiva” investigación, las autoridades del país “han cooperado con los socios extranjeros relevantes”.

“La investigación ha llevado a las autoridades a concluir que hubo un sabotaje deliberado contra los gasoductos. Sin embargo, la evaluación es que no existen motivos suficientes para iniciar una causa penal en Dinamarca. Por ello, la Policía de Copenhague ha decidido concluir la investigación penal sobre las explosiones”, reza el documento.

Al mismo tiempo, se agrega que el PET "continúa siguiendo la evolución del panorama de amenazas e inicia, junto con otras autoridades pertinentes, las medidas que se consideran necesarias para proteger la infraestructura crítica de Dinamarca". La Policía danesa concluye señalando que "no puede proporcionar más comentarios y no estará disponible para entrevistas sobre la investigación".



Una decisión “absurda”

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la decisión de las autoridades danesas de concluir la investigación de “casi absurda”, especialmente teniendo en cuenta que “admiten que fue un sabotaje”. “Es obvio que durante la investigación, ellos comenzaron a descubrir que están involucrados sus aliados más cercanos”, agregó.

Asimismo, Peskov hizo hincapié en que Moscú en repetidas ocasiones solicitó a Copenhague información sobre la investigación del sabotaje, pero las autoridades danesas se la denegaron. A día de hoy, la parte rusa aún no pude acceder a estos datos, destacó.

“¿Quién voló el Nord Stream? Ustedes, por supuesto“

Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson señaló la implicación de Washington en la explosión de los gasoductos. “¿Quién voló el Nord Stream?“, preguntó el comunicador al mandatario. “Ustedes, por supuesto“, no dudó en responder Putin. “Yo ese día estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream”, bromeó Carlson. “Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA no tiene tal coartada”, contestó el presidente ruso.

“No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice: busca al que esté interesado. Pero, en este caso, debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden llegar al fondo del mar Báltico y realizar esa explosión. Estos dos componentes deben estar conectados: quién está interesado y quién puede [hacerlo]”, expuso el mandatario.

Asimismo, Carlson le preguntó a Putin sobre el silencio de Alemania acerca de la posible implicación de la OTAN en la explosión de los gasoductos, pese a haber sufrido un golpe en su economía a consecuencia del sabotaje. De acuerdo con el presidente ruso, las autoridades alemanas actuales “no se guían por los intereses nacionales, sino por los intereses del Occidente colectivo; de lo contrario, es difícil explicar la lógica de sus acciones o de su inacción”.



Las potentes explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 tuvieron lugar el 26 de septiembre de 2022. En consecuencia, se detectaron fugas de gas en el mar. Las autoridades de varios países atribuyeron las explosiones a posibles actos de sabotaje.

A finales de octubre de 2022, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó las explosiones de “evidente acto terrorista” e indicó que era difícil controlar la investigación correspondiente “porque todo está en la zona económica especial de Dinamarca, Suecia y más allá de Alemania”.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en septiembre del año pasado indicó que “entre la comunidad de expertos, cada vez surgen más pruebas de que el sabotaje de los Nord Stream es obra de Washington, que apostó por este indignante acto criminal, guiado por un deseo estrechamente egoísta de consolidar su dominio en Europa , que necesita desesperadamente los recursos energéticos rusos”. Nebenzia recordó que se trata un “ atentado terrorista que afectó a la infraestructura internacional de gasoductos y tuvo graves consecuencias económicas y medioambientales para numerosos países”.

Suecia, en cuya zona económica especial se produjo el accidente, se había negado a involucrar a Rusia en la investigación, escudándose en que la información de los hechos “está sujeta a confidencialidad directamente relacionada con la seguridad nacional”.



