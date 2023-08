De Bruyne, Messi y Haaland, nominados a mejor jugador del año UEFA

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

La UEFA ha anunciado la terna de futbolistas que compite a mejor jugador UEFA de la pasada temporada 22-23 y los tres jugadores son De Bruyne, Haaland y Leo Messi. Los dos jugadores del Manchester City y el ex jugador del PSG optarán por este galardón que se entregará el próximo 31 de agosto en Montecarlo.

Los tres entrenadores que optarán al premio de mejor técnico son Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter) y Luciano Spalletti (Nápoles).

