Cubanos en Nicaragua reiteran compromiso con su patria

Durante un acto en la sede de la Embajada de Cuba en esta capital, como parte de la iniciativa internacional Puentes de Amor, la organización evocó el pensamiento del Héroe Nacional, José Martí, al condenar la política de asfixia que aplica Washington contra La Habana.

“Hoy, cuando el asedio se vuelve más crudo y pretenden apagar nuestras luces cortando el combustible y asfixiando nuestra energía, Martí se hace más necesario que nunca”, señaló el grupo en un pronunciamiento leído por su presidente, Rafael Ruiz.

La actividad, que rindió homenaje al aniversario 173 del natalicio del Apóstol, contó con la presencia de amigos de la solidaridad y miembros de la misión estatal de Cuba en Nicaragua, y reafirmó la voluntad de seguir defendiendo a la nación caribeña.

“Porque cuando intentan tratarnos como un ‘patio trasero’, Martí nos recuerda que somos un jardín de dignidad. Cuando intentan rendirnos por hambre o por frío, él nos responde que el honor puede más que el hambre”, subrayó el mensaje.

El pronunciamiento resaltó la vigencia del pensamiento martiano con fragmentos del ensayo Nuestra América, en los que se destaca el llamado a la unidad, al juicio y a la resistencia que define la identidad cubana.

En ese sentido, recordó que “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra” y que “es la hora del recuento y de la marcha unida”, como parte del legado intelectual del Apóstol frente a los peligros que acechan a los pueblos de la región.

“Como dijo Martí, de América soy hijo y a ella me debo. Y hoy, desde esta tierra de lagos y volcanes, nuestra voz es una sola con Cuba”, concluyó el pronunciamiento de la organización.

Como parte de la actividad, se leyó la declaración del Gobierno cubano en la que condena, en los términos más enérgicos, la nueva escalda de Estados Unidos contra la isla, la cual busca un cerco absoluto al suministro de combustible al país caribeño.

De acuerdo con el texto, la medida consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior estadounidense por la vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista.

Añadió que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, constituye una violación flagrante del derecho Internacional y atenta, además, contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

De igual modo, argumentó que la medida también ratifica que es el Gobierno de Estados Unidos el que atenta contra la seguridad, la estabilidad y la paz de la región y el mundo.