Cuba se recuperará, afirma primer ministro

Desde Arabia Saudita, donde cumple una intensa agenda de trabajo, el jefe de Gobierno afirmó estar al tanto de los detalles del evento, y envió “un fuerte saludo a toda la Patria, a todo el pueblo de Cuba”.

Luego de ser recibido por Su Alteza Real Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro del Reino, Marrero ofreció declaraciones sobre los temas abordados, que incluyeron la sesión este miércoles de Asamblea General de la ONU.

En su mensaje, el alto dirigente cubano se refirió a la victoria obtenida por Cuba en ese foro tras el voto favorable de 165 países a la resolución presentada por la isla sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos.

A pesar de las presiones que desarrolló el Gobierno de Estados Unidos, solo lograron siete votos en contra. Realmente es una victoria no solo de Cuba, es una victoria del mundo, y queremos felicitar al pueblo cubano por ello, subrayó.

Expresó, asimismo, que informó a Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud detalles del paso del ciclón por la isla caribeña y las consecuencias que ha dejado ya en sectores clave como la vivienda, la agricultura, en obras de impacto social.

Nos ofreció toda la solidaridad, todo el apoyo, y nos planteó que se va a reunir con una parte de su gabinete para acordar una importante ayuda a nuestro país, apuntó Marrero.

Señaló, igualmente, que durante la reunión que sostuvo esta jornada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este le manifestó que de inmediato saldrían barcos de su país con arroz, transformadores eléctricos, así como con otros medios destinados a apoyar el proceso de recuperación.

Marrero encabeza una delegación de la mayor isla de las Antillas que participa en el IX Foro Iniciativa Futuro de la Inversión, que se celebra en Riad.