Cuba rechaza despliegue militar de EEUU en el Caribe

El canciller afirmó en un mensaje en la red social X que las declaraciones de Rubio tienen como propósito justificar acciones militares en la región del Caribe.

Rodríguez denunció que Washington “intenta repetir la vieja y bien conocida estrategia estadounidense de crear falsos pretextos”, para intervenir en asuntos regionales.

El Gobierno cubano ha expresado su rechazo enérgicamente contra el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el mar Caribe y lo calificó de un acto peligroso que amenaza la paz regional.

Recientemente, el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, enfatizó que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona libre de armas nucleares y de paz, y exhortó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a defender esos logros ante el despliegue militar de Estados Unidos en la región.