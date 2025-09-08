lunes, septiembre 8, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Cuba rechaza despliegue militar de EEUU en el Caribe

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 33 segundos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, y las calificó como mentiras irrespetuosas.

El canciller afirmó en un mensaje en la red social X que las declaraciones de Rubio tienen como propósito justificar acciones militares en la región del Caribe.

Rodríguez denunció que Washington “intenta repetir la vieja y bien conocida estrategia estadounidense de crear falsos pretextos”, para intervenir en asuntos regionales.

El Gobierno cubano ha expresado su rechazo enérgicamente contra el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el mar Caribe y lo calificó de un acto peligroso que amenaza la paz regional.

Recientemente, el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, enfatizó que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona libre de armas nucleares y de paz, y exhortó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a defender esos logros ante el despliegue militar de Estados Unidos en la región.

Visitas: 5

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *