Cuba apuesta por energías renovables, afirma Díaz-Canel en entrevista

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 31 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el país impulsa una estrategia energética centrada en la transición hacia fuentes renovables, ante la dependencia de los combustibles fósiles y el impacto del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.



El mandatario ofreció estas declaraciones en una entrevista concedida en La Habana al periodista y conductor cubano Roberto Cavada, residente en la República Dominicana, la cual fue transmitida anoche en la emisión estelar de Telenoticias.

Díaz-Canel desmintió versiones según las cuales el país se habría negado a abonar combustible importado. “Alrededor de este tema se han tejido mentiras por parte del Gobierno de Estados Unidos y sus voceros que dicen que Cuba está negada a pagar combustible y eso no es cierto”, reafirmó y argumentó con ejemplos concretos.

Explicó que desde el año pasado el Gobierno desarrolla un profundo proceso de transformación con inversiones que en 2025 permitieron la instalación de más de mil megavatios de potencia en parques fotovoltaicos, aprovechando la energía solar “que no puede ser bloqueada”, apuntó.

Según indicó, este avance elevó la participación de las fuentes renovables en la matriz energética del país y comentó que publicaciones internacionales sitúan a la isla entre los cinco países con mayor dinamismo en la transición hacia fuentes limpias en la actualidad.

El presidente anunció además la próxima inauguración de un nuevo parque solar de más de 20 megavatios y la instalación de sistemas de baterías para el almacenamiento eléctrico, lo que permitirá mayor aprovechamiento de la producción solar y estabilidad en la frecuencia del sistema eléctrico.

Detalló que el programa de expansión de la energía solar abarca distintos sectores, incluyendo centros sociales en los municipios, más de cinco mil viviendas, instituciones estatales y centros de trabajo, así como emprendimientos del sector privado, entre otros.

Señaló que, en horas diurnas, los parques solares llegan a aportar más del 50 por ciento de la producción eléctrica del país en determinados momentos.

Díaz-Canel también se refirió al mantenimiento de la infraestructura del sector y aseguró que en los últimos dos años se recuperaron más de mil 400 megavatios de generación distribuida que no pueden utilizarse plenamente debido a las limitaciones del suministro de combustible asociadas al bloqueo.

Más adelante, sostuvo que el país no renuncia a su derecho a importar combustible.

Calificó el impacto de estas restricciones como “perverso” y sostuvo que provocan una situación agobiante para la población. Consideró además inaceptable que la principal potencia mundial recurra a este tipo de medidas inhumanas contra un pueblo solidario como el de Cuba.

En la entrevista, el mandatario también abordó las transformaciones económicas en curso, orientadas a ampliar las oportunidades de desarrollo, fortalecer la autonomía de los municipios, modernizar la empresa estatal y reordenar el aparato del Estado para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del gasto público, con impacto en salarios, pensiones y programas sociales.

Asimismo, reiteró que Cuba mantiene su compromiso con la soberanía nacional y con un modelo económico y social propio, al tiempo que busca avanzar hacia una mayor prosperidad para la población.

Al referirse a República Dominicana, el mandatario resaltó la cercanía histórica entre ambos pueblos y evocó a figuras como Máximo Gómez, Juan Bosch y el poeta nacional Pedro Mir, cuyas trayectorias, dijo, forman parte de los lazos compartidos entre las dos naciones.

Agradeció las expresiones de solidaridad recibidas desde territorio dominicano, en especial durante la pandemia de la Covid-19, cuando organizaciones e instituciones facilitaron suministros médicos a Cuba.

Recordó que, ante una falla en las plantas de producción de oxígeno medicinal, entidades dominicanas colaboraron con el envío de este recurso a la isla.

“Ese es un gesto que nunca vamos a olvidar”, expresó, y destacó que el movimiento de solidaridad con Cuba en la República Dominicana es impresionante.

Díaz-Canel estimó que la relación con el gobierno dominicano es buena y manifestó que el intercambio comercial todavía es poco, aunque ha crecido en los últimos dos años.

Consideró que hay espacio para incrementar el intercambio comercial entre ambos países y señaló sectores como la agricultura, el turismo y la biotecnología como áreas con potencial para profundizar la cooperación.

El mandatario expresó que, si en algún momento existiera algún tipo de incidente que pudiera provocar una incomprensión, esa historia de unidad, solidaridad y respeto de los pueblos sería capaz de solucionarlo y siempre habría un espacio para por la vía del diálogo resolver cualquier tipo de contradicción.

Visitas: 0