Cómo la demografía pone en aprietos al Ejército de Corea del Sur

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

Los expertos señalan que Corea del Sur no tiene más opción que reducir sus fuerzas de defensa, pues el país pronto podría encontrarse sin personal suficiente para mantener su Ejército, de alrededor de medio millón de soldados, informa la CNN. “Con nuestra tasa de natalidad actual, el futuro está predeterminado. La reducción de la fuerza será inevitable”, afirmó Choi Byung-ook, profesor de seguridad nacional en la Universidad Sangmyung.

Una demografía que no cuadra

El experto comentó que, para mantener los niveles actuales de tropas en servicio activo, el Ejército surcoreano necesita alistar o reclutar 200.000 soldados al año. Sin embargo, Corea del Sur ostenta la tasa de natalidad más baja del mundo, que descendió en el 2022 a solo 0,78 hijos por mujer, siendo el quinto año consecutivo en el que la cifra está por debajo de 1.

Según la cadena, en el 2022 nacieron menos de 250.000 bebés en Corea del Sur. Suponiendo que alrededor de la mitad fueron varones, se estima que para el 2042 solamente unos 125.000 hombres tendrían la edad para ingresar a las FF.AA., insuficientes para cubrir los 200.000 puestos disponibles. A principios de este mes, Estadísticas de Corea informó que se espera que la tasa de natalidad caiga aún más en los próximos 2 años, a 0,65 nacimientos por mujer para el 2025. Las previsiones son a la baja, ya que se estima que el número anual de recién nacidos disminuirá a 220.000 en el 2025 y a 160.000 en el 2072.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha señalado que las mujeres voluntarias representan solo el 3,6% del Ejército, en un país donde no existe el servicio militar obligatorio para las mujeres. Choi plantea que reclutar mujeres podría resolver el problema, pero indica que hay demasiados impedimentos para ello en dicha sociedad, tradicionalmente patriarcal. “Hay varios factores complejos como los costos sociales y las mujeres que dan a luz. Entonces, creo que el costo [en necesidad] sería mucho mayor que la ganancia real”, subraya.

Guerra avisada no mata soldado

Ante esta perspectiva, las autoridades decidieron hace 20 años iniciar un programa paulatino de reducción del número de soldados activos de 674.000 en el 2006 a 500.000 en el 2020. Actualmente, Seúl cumplió con ese objetivo y redujo el tamaño de sus tropas en un 27,6% en un periodo de 20 años. Este plan tenía como base una distensión en las relaciones con su vecino, Corea del Norte, pero este supuesto, lejos de cumplirse, cada día avanza en la dirección opuesta.

¿Soluciones de la mano de la tecnología?

En el 2005, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur publicó un plan para convertir su Ejército, enfocado en el personal, en una fuerza centrada en la ciencia y la tecnología para el 2020. “Las autoridades de Defensa coreanas han tenido esta política de larga data“, expone Chun In-bum, ex teniente general del Ejército de Corea del Sur. El Ejército ha estado poniendo énfasis en la integración de nuevas tecnologías en sus unidades de combate y espera hacer una transición gradual a sistemas de combate con equipos no tripulados basados en inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, el experto asegura que las tropas no pueden ser relegadas por la tecnología. Chun plantea que se necesita mano de obra para tomar y mantener territorio. También puntualiza que se necesitan personas bien capacitadas y educadas para administrar y supervisar los sistemas de IA en el campo de batalla. “No será suficiente, y no importa cuánto lo intentemos“, asegura Chun sobre la tecnología. “Va a ayudar, pero no resolverá el problema de que nos falta gente”, sostiene.

Visits: 2