¿Cómo es la ‘fortaleza en movimiento’, el lujoso tren que usa Kim Jong-un?

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia este martes por la mañana en su tren blindado, con el objetivo de reunirse con el presidente del país euroasiático, Vladímir Putin.

Para su viaje a Rusia, el líder norcoreano eligió un tren a prueba de balas de color verde oscuro, al que a menudo se llama ‘fortaleza en movimiento’.

Si bien sus características no han sido oficialmente difundidas por Pionyang, el tren, que, según distintas informaciones, normalmente viaja a entre 60 y 40 km/h, se considera muy seguro Kim Jong-un ha utilizado repetidamente este tipo de tren para viajar a otros países, incluida una visita a Rusia en 2019.

Los convoyes a prueba de balas ofrecen un espacio más seguro y cómodo para grandes comitivas, comida y servicios, así como un lugar para discutir las agendas antes de las reuniones, de acuerdo con los expertos, informa Reuters.

La agencia de noticias señala que, si bien los especializados en el tema no saben cuántos trenes se han utilizado a lo largo de los años, Ahn Byung-min, un especialista surcoreano en transporte norcoreano, dice que hubo varios por razones de seguridad. Según el medio, el experto también destacó que las ruedas del tren blindado se cambian en Rusia o en una estación norcoreana fronteriza con Rusia porque los dos países utilizan diferentes anchos de vía.

Cada tren consta de entre 10 y 15 vagones, varios de los cuales son utilizados por el líder norcoreano y el resto se usan para transportar a los guardias y al personal médico.

En 2018, Kim se reunió con altos funcionarios chinos en un amplio vagón con sofás de color rosa.

De acuerdo con Reuters, un video realizado el mismo año mostraba que uno de los vagones, en el que hay una mesa con una silla, además de un mapa de China y de la península de Corea, es utilizado por Kim Jong-un como oficina.

El medio también destacó que en 2020, la televisión estatal mostró otro vagón con el que Kim se dirigía a una zona afectada por un tifón. Los informes describen que el interior estaba decorado con luces en forma de flores y sillas de tela con estampado de cebra.

Kim holds a meeting in what looks like his train, sacking a local party official, before going out to see typhoon damage for himself. pic.twitter.com/NOyImWbici

— Alistair Coleman (@alistaircoleman) September 6, 2020