Cienfuegos y sus políticas públicas: paso vital en la Estrategia de Desarrollo Provincial

Con la certeza de que dicho instrumento ha de conducir a un profundo y beneficioso cambio en su gestión, el Gobierno de Cienfuegos avanza en el propósito de contar con su Estrategia de Desarrollo Provincial (EDP).

No poco se ha accionado en tal sentido y se insiste mucho, con toda razón, en que no podrá ser palpable la transformación si cada uno de los implicados no lo asume como una prioridad.

“Cada uno debe convertirse en protagonista del cambio y nos corresponde fomentar la participación ciudadana, incluyendo a todos. El cambio se produce si somos capaces de buscar fuentes de financiamiento y si gestionamos eficientemente las potencialidades para la exportación de bienes y servicios, que contribuyan a enfrentar el bloqueo y la crisis económica internacional”, ha expresado Alexandre Corona Quintero, Gobernador.

Cierto es, además, que a todo cambio se le hace resistencia; sin embargo, el máximo representante gubernamental de la región centro-sureña es un convencido de que “tendremos que vencer esa resistencia, apoyados en la ciencia y la innovación, mediante la creación y el desarrollo de nuestras capacidades”.

¿Cuál es la realidad de la EDP?

“Actualmente Cienfuegos se adentra en la elaboración de las Políticas Públicas territoriales (PPT); para ello recientemente quedó creado, de manera oficial, el grupo temporal que abordará tal asunto, integrado por disímiles representantes del pueblo (delegados de circunscripción, presidentes de consejos populares y diputados), pero también del ámbito académico, administrativo, de las organizaciones de masas, entre otros”.

Vale entonces indagar, ¿qué son las PPT?

Nos valemos para ello del concurso de la Dra. Sc. Yisel Herrera Martínez, de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez: “Existen varios criterios; incluso cualquier acción de los actores gubernamentales es considerada erróneamente como políticas públicas. No se debe perder de vista que los gobiernos no son los únicos actores involucrados en las fases del ciclo de las políticas (diseño, ejecución y evaluación), si bien toda política pública es una acción de gobierno.

“Las PPT son concebidas para conciliar demandas conflictivas y establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos actores que comparten metas, pero encuentran barreras para cooperar con otros; debe tener una solución mediante objetivos y metas y en ese contexto los Estados y los gobiernos tienen una responsabilidad en la garantía de un desarrollo de sus sociedades como un enfoque de resolución de problemas”.

Agrega la experta, quien integra el grupo temporal de trabajo, que, “las PPT tienen una orientación normativa, a partir de que los diversos actores guían la decisión central que tomará el gobierno; intervienen en la formulación, implementación y evaluación; mientras que debe presentarse un cambio en las prácticas organizativas de administración de gobierno para articularse a nuevas formas de gestión pública. El resultado es a mediano y largo plazo y tiene un alcance nacional, territorial o local en dependencia de los actores y el contexto”.

Y teniendo claro ese punto puede comprenderse, entonces, cuán importante resultan para el andar cotidiano. “Contaremos con un instrumento creado en la provincia, con la participación ciudadana, que nos permitirá, asimismo, definir programas que conduzcan a afianzar la visión estratégica que, como provincia, tenemos”, enfatiza Yolexis Rodríguez Armada, vicegobernadora.

“Convertirnos en un territorio próspero y sostenible con un índice de desarrollo humano que distingue en el país y sustentado, entre otros elementos, en la integración de cadenas de valor en los diferentes sectores de la producción productiva municipal y el desarrollo energético, así como la transformación digital que impacta en todos los procesos económicos y sociales, esa es parte de nuestra visión”.

Rodríguez Armada agrega que en ese Cienfuegos deseado también se considera la obtención de valores agregados desde la generación y la aplicación del conocimiento científico, la innovación y la inserción internacional, el desarrollo turístico, a partir del aprovechamiento de los recursos y valores patrimoniales; y como ya apuntaba, desde la gestión de políticas públicas transparentes, inclusivas con una participación activa y protagónica de la ciudadanía”.

Para Jesús Manuel Rey Novoa, director de desarrollo territorial del Gobierno provincial, iniciar la construcción de las PPT es “un paso vital”, pues permite que la EDP tenga un diálogo directo con los ciudadanos, e implique participación, pues ese es el diseño del equipo de trabajo, el cual tiene un enfoque de participación con los sectores más relevantes de la provincia: de la sociedad, productivo de bienes y servicios, del gobierno y la administración pública y del conocimiento.

“Las políticas parten de las necesidades sentidas de los ciudadanos y para ello en la Estrategia se hizo un diagnóstico desde su perspectiva y eso se retoma ahora; además de otros temas que están en la planeación estratégica a los cuales apostamos para la transformación de Cienfuegos y por supuesto hay otras políticas de la nación que hay que atemperar a la realidad concreta nuestra”.

Es la primera vez que la provincia va a construir sus propias políticas públicas; sin embargo, de lo que se trata de ir aprendiendo sobre la marcha; bien lo sabe el director de desarrollo local del Gobierno provincial: “el espíritu es de participación, de gobernanza, de servir mejor a los ciudadanos, de sembrar confianza en medio de las difíciles circunstancias que tenemos. Es también una manera de responder a las problemáticas que agobian al pueblo y la sociedad”.

En opinión de la vicegobernadora de Cienfuegos, “las políticas públicas son una oportunidad y no son un instrumento acabado. Apostamos a su perfeccionamiento cada día; de ahí que para todas las personas que tengan el interés y voluntad de participar, nuestras puertas están abiertas para escuchar todos los criterios, incluso los diferentes. Ningún sector quedará excluido porque estamos proyectando cómo se visualizará la provincia hacia el 2033”.

A sabiendas de que el contexto es complejo y difícil, Cienfuegos no renuncia a construir, con el concurso colectivo su Estrategia de Desarrollo provincial y, en ese propósito ya está en marcha la elaboración de las políticas públicas territoriales.

