Chomsky: programas neoliberales de EU, un gran fraude

La Jornada: En la coyuntura actual, ¿cuál es la disputa fundamental tanto en EU como en América Latina? ¿La batalla en Estados Unidos es en esencia contra el neoliberalismo –estamos viendo el fin del ­neoliberalismo?

Chomsky: Primero que nada tenemos que aclarar que los denominados programas neoliberales del llamado Consenso de Washington son un fraude completo. Si consultas el diccionario, la definición del neoliberalismo dice que es una política que depende de los mercados [libres] y de un gobierno reducido. Eso nunca ha sido la verdad. Bajo [Ronald] Reagan, hubo una intervención masiva del Estado en la economía, pero para el beneficio de los ricos y poderosos. Uno de los primeros actos del gobierno de Reagan fue golpear a los sindicatos. Igual con [Margaret] Thatcher. Si vas a atacar a la gente trabajadora y los pobres, no quieres ninguna línea de defensa.

El próximo gran acto fue el rescate financiero más grande de la historia bancaria estadunidense… El neoliberalismo es una guerra de clases masiva. En Estados Unidos se volvió en lo que algunos economistas llamaron una economía de rescates empresariales. A las instituciones financieras se les permitió hacer lo que quisieran, y cuando estallan, sólo vas al amistoso contribuyente de impuestos para que te rescate.

Y esto empeora cada vez más. El gobierno de Reagan concluyó con la crisis de las instituciones de ahorro, otro rescate masivo pagado por los contribuyentes. [Bill] Clinton llegó con los acuerdos de libre comercio, que aunque son llamados acuerdos comerciales casi no tienen nada que ver con el libre comercio… Son acuerdos de derechos de inversionistas con medidas altamente proteccionistas para proteger a los inversionistas y sus derechos, son acuerdos de derechos de inversionistas disfrazadas de libre comercio.

Uno de los resultados de estos programas en Estados Unidos, según una investigación de la Rand Corporation que intentó calcular el traslado de riqueza desde 90 por ciento de la población, o sea la clase trabajadora y la media, al uno por ciento más rico y desde Reagan la cifra es de unos 50 billones de dólares. Es un sistema efectivo.

[En torno a sus implicaciones internacionales] a todo esto lo llaman un orden basado en reglas. Pero el chiste es ¿quién establece las reglas? Estados Unidos recién fue condenado por la Corte Internacional de Justicia por robarse bienes iraníes, y Washington les dijo que se fueran, que [la Corte] se estaba metiendo donde no le importa –o sea, que si queremos robar, ­robamos.

En los 90, la Unión Europea estaba opuesta a las sanciones contra Cuba –esas sanciones son esencialmente sanciones sobre terceros. Todo mundo tiene que obedecerlas si no quieren problemas. Europa solicitó a la Organización Mundial de Comercio que fallara sobre la legalidad de las sanciones de Clinton contra Cuba. Estados Unidos reaccionó con desdén, insistiendo en que no era un asunto para ellos. Lo han repetido durante años, y durante todo este tiempo, la política estadounidense es derrocar al gobierno de Cuba, y no es asunto de otros atreverse a interferir con eso. Ese es el orden basado en reglas: el jefe de la mafia en Washington establece las reglas y si no te gustan, ni modo.