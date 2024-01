Celebran en Cienfuegos Aniversario 32 del Programa “Educa a tu hijo”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 40 segundos

El municipio de Cienfuegos acogió el Acto Provincial por el Aniversario 32 del Programa “Educa a tu hijo”, que potencia el crecimiento saludable de los infantes y su integración exitosa en el ámbito escolar.

La comunidad se reunió en el Consejo Popular Centro Histórico para celebrar los logros del programa y reconocer a los educadores, promotores y familias que garantizan el éxito y la perdurabilidad de “Educa a tu hijo” como un pilar fundamental en el sistema educativo de Cienfuegos.

Teresa Sotomayor Nodal, jefa del Nivel Educativo de Primera infancia en el municipio cabecera, refiere que los consejos populares de Pastorita, Pepito Tey y Junco Sur sobresalen por la comunicación entre la familia y los promotores y educadores.

”Cada martes y jueves, en los repartos, nuestras diecinueve promotoras ofrecen consejos a la familia sobre la crianza de los más pequeños de casa; sobre todo a las que no acceden al Círculo Infantil. Y no solo Educación, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) también forma parte del equipo de “Educa a tu hijo”, termina Sotomayor Nodal.

Asimismo, María Caridad Díaz González, una de las promotoras del Consejo Popular Junco Sur, lleva vinculada al sensible programa más de veinte años y alega, “esta es la modalidad no institucional para la atención educativa de la Primera Infancia; está dirigido a preparar a las familias para que, a partir de sus propias experiencias y saberes, realicen acciones educativas con sus niños desde las condiciones del hogar”.

”Nosotros, como promotores, debemos tener la preparación necesaria para interactuar con familias de diversas índoles y formatos; de igual forma, debemos concienciar a los padres, principalmente, sobre la importancia del programa, teniendo en cuenta que prevé ayuda educativa a los pequeños que no asisten a los círculos infantiles ni a las aulas de preescolar de las escuelas primarias. Pienso que todavía tenemos que seguir trabajando para lograr esa efectividad, si no, no cumplimos nuestro objetivo, educar”, añade la experimentada educadora.

Mientras, Carlos Lázaro Triana Santos, papá por primera vez de un pequeño de tres meses, asume la necesidad de conocer más sobre la crianza y las responsabilidades para con su bebé. “Por eso estamos aquí, por ser primerizos necesitamos más elementos sobre lo que necesita nuestro bebé”.

El programa “Educa a tu hijo” surge por iniciativa de Vilma Espín y Fidel Castro Ruz e inicia con la atención a las embarazadas, utilizando los propios espacios que tiene diseñado el sistema de Salud cubano. Además de la atención clínica, ofrece orientaciones educativas que aseguran su preparación para estimular el desarrollo del niño durante el embarazo y al nacer.

Visitas: 3