Celebran Convención Científica Anual en el Hospital de Cienfuegos

Enfocada en la gerencia hospitalaria como eje central tiene lugar en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos su Convención Científica Anual, con motivo de la celebración por el aniversario número 45 de la institución, el cual tendrá lugar este sábado 23 de marzo.

Esta destacada institución de la salud, reconocida por su compromiso con la innovación, la educación y la calidad asistencial, se convirtió en escenario de intercambio de conocimientos y experiencias en su afán por promover la mejora continua en la atención sanitaria.

La Convención Científica Anual, que reúne a autoridades del MINSAP, profesionales de la salud, investigadores, académicos y estudiantes se erige como un espacio privilegiado para la presentación y discusión de los avances más recientes en diversas áreas de la medicina y la atención sanitaria. Durante este evento emblemático, participan reconocidos especialistas nacionales que compartieron sus investigaciones, descubrimientos y experiencias clínicas en beneficio de la comunidad médica y la población en general.

El Dr. Armando Caballero López, destacado investigador y profesor de las ciencias médicas en Villa Clara y en el país. Especialista de I y II Grado en Anestesiología y Reanimación. Especialista de II Grado en Medicina Intensiva y Emergencias destacó la importancia de estos espacios para compartir entre colegas y amigos. A mí me encanta Cienfuegos, dijo, yo siempre vengo a los eventos que se hacen aquí en el Aldereguía, me he vuelto adicto a las convenciones y la más reciente ha sido Anestecien.

El profe Caballero aprovecho la ocasión para señalar las cualidades de un buen intensivista, los cuales tienen que reunir varias, pero la primera por encima de todas, es ser muy humano y tener a la vida como algo muy importante. Luego debe amar su profesión y saber a profundidad de anatomía y de medicina interna. Además tiene que ser un eterno estudioso, pues siempre en las noches estudio los casos más complicados, concluyó.

Este año, en conmemoración del aniversario 45 del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, la convención toma un significado especial al resaltar los logros y el legado de excelencia que ha caracterizado a esta prestigiosa institución a lo largo de su trayectoria. Desde sus inicios, el hospital se ha destacado por su compromiso con la formación académica, la investigación científica y la atención a la población, convirtiéndose en un referente en el ámbito de la salud en la región.

La convención no solo promueve el intercambio de conocimientos y la actualización profesional, sino que también fomenta la colaboración multidisciplinaria, el trabajo en equipo y la generación de nuevas ideas y enfoques para abordar los desafíos en constante evolución del sector sanitario. A través de conferencias magistrales, mesas redondas, simposios y actividades interactivas, se busca potenciar el desarrollo académico y científico de los participantes y fortalecer la calidad de la atención médica en la región.

Al decir de la MSc. Anahy Vázquez Aznar, Jefa Nacional de Enfermería del MINSAP estos días han sido emocionantes y enriquecedores, donde el compromiso con la excelencia, la innovación y el bienestar de los pacientes se convirtió en el centro de atención, concluyó.

Este evento refleja el espíritu de superación y dedicación que caracteriza a la comunidad médica del hospital, cuyo objetivo es avanzar en la calidad de la atención y en la búsqueda constante de mejores prácticas para beneficio de todos.

