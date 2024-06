Béisbol: Juveniles al combate en etapa decisiva

Compartir en

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024 ha estado marcado desde el inicio por varios contratiempos, desde la detención del evento en la tercera subserie hasta la oficialización de que “al fin” se realizaría la etapa final del certamen.

La situación económica imperante en la nación obligó al torneo a detenerse y durante cuatro meses tanto entrenadores como atletas estuvieron a la espera de si se desarrollaba o no la última fase. La Comisión Nacional de Béisbol destapó la caja de pandora hace varias jornadas y ahora no solo habrá una etapa, si no 2.

Primero, del 27 al 30 de junio efectuarían una semifinal occidental y oriental, por el sistema de todos contra todos con los dos mejores de las llaves A y B por el Oeste y los del C y D por el Este, luego los dos primeros lugares de cada zona pasan a la gran final a desarrollarse en la provincia de Sancti Spíritus en el mes de julio, como parte de la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales.

En la capital cubana se medirán Cienfuegos, Villa Clara, los anfitriones y un cuarto clasificado aún por definir, en tanto en Holguín pugnarán Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, los locales y otra selección que saldrá de los choques que deben efectuar Las Tunas y Camagüey.

La tropa que dirige Jorge Concepción mantiene su preparación en el terreno de la Eide Jorge Agostini Villasana de la Perla del Sur, la que se ha visto afectada además, por presentar la mayoría de los atletas cuadros febriles en distintos momentos de esta última etapa. Hoy por esta causa no cuentan con todos los integrantes del elenco en el entrenamiento, aspecto que puede lastrar con el resultado final de los muchachos, según comentó a este reportero el avezado director sureño.

Aún así, agregó Concepción, “los atletas tienen los deseos y la voluntad para hacer las cosas bien, aunque la última palabra la dirá el terreno. Iremos por mejorar los puestos de las dos últimas ediciones donde tampoco se desarrolló la etapa conclusiva del torneo. En el 2022 culminamos en el sexto puesto y en la edición pasada en el quinto”.

