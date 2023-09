Aerolínea JetBlue suspenderá vuelos a Cuba

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 56 segundos

La aerolínea estadounidense JetBlue suspenderá sus vuelos a Cuba a partir del 17 de septiembre, lo que ha generado reacciones en sectores que abogan por cambiar la política del presidente Joe Biden hacia la isla.

La reducción de vuelos de JetBlue a Cuba es resultado de las políticas de Donald Trump para asfixiar al pueblo cubano, a la economía de la isla, lo que, como consecuencia, también crea problemas a compañías estadounidenses, dijo el activista Carlos Lazo en declaraciones a Prensa Latina.

Lazo recordó que muchas de esas empresas esperaban que con la política de la era Obama (en la última etapa de su mandato), de acercamiento entre los dos pueblos, habría oportunidades de negocios para empresarios y compañías norteamericanas.

Pero, desafortunadamente, Biden continuó la política de Trump y, como resultado, las compañías norteamericanas como JetBlue tienen que reducir o cortar sus vuelos a Cuba, comentó el coordinador del Movimiento Puentes de Amor.

Si hubiesen seguido las políticas de acercamiento entre los dos pueblos de la etapa Obama (2009-2017), lejos de cortar vuelos, estos se habrían incrementado y ojalá ese sea el futuro de las relaciones entre nuestros dos países: no a la asfixia al pueblo cubano y que se construyan puentes de amor”, subrayó Lazo.

La decisión es otro ejemplo de cómo la normalización no ha avanzado bajo el mandato de Biden, consideró la copresidenta de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba, Calla Walsh, en la plataforma X (antes Twitter).

Un internauta que se identificó como Justin Roig dijo que “Biden es literalmente lo mismo que Trump en cuanto a la política hacia Cuba”, al mantener y “agregar nuevas sanciones”.

El medio digital Belly of the Best señaló que la disposición de JetBlue cita “cambios en el panorama regulatorio desde su vuelo inaugural en 2016 durante el deshielo entre Estados Unidos y Cuba”.

“Biden no ha tocado sanciones claves de Trump, como la designación SSOT (estados patrocinadores del terrorismo) de Cuba, que desalienta los viajes europeos hacia y desde Cuba a través de Estados Unidos”, afirmó.

Más allá de un comunicado publicado por la aerolínea, no ha habido información oficial de las autoridades estadounidenses al respecto, escribió el periodista puertorriqueño Luis De Jesús Reyes.

De ser así, sería “un duro revés en la ya de por sí limitada política de relaciones con Cuba de la Administración Biden, dijo en su mensaje.

JetBlue fue, en 2016, la primera compañía aérea de EE.UU. en operar un vuelo comercial entre los dos países en más de 50 años.

Según los argumentos para la salida de la isla, la aerolínea plantea además que distribuirá los aviones en sus “rutas de mayor rendimiento, donde la demanda de las tarifas bajas y el servicio galardonado de JetBlue están creciendo”.

En 2019, la Administración del entonces presidente republicano Donald Trump, como parte de su política de máxima presión contra Cuba, suspendió todos los vuelos a las provincias de Cuba, excepto hacia La Habana.

Pero en mayo de 2022, en un grupo de medidas que dio a conocer el actual Gobierno, Washington otorgó licencias a aerolíneas como JetBlue para aumentar sus operaciones en la nación antillana.

Prensa Latina intentó comunicarse con la empresa a través de su teléfono de atención directa al cliente, pero no obtuvo comentarios, solo la respuesta automatizada relacionada con el tiempo de espera en línea ante dificultades tras el huracán Idalia, que golpeó el pasado miércoles el territorio de Estados Unidos.

