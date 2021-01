Que viajar en tren no permanezca en el olvido (+Galería)

Es sorprendente que en Cienfuegos, una ciudad que vio florecer su ferrocarril en el año 1848 y siempre lo tuvo en alta estima, hoy se obvie casi por completo.

En medio de la creciente ola pandémica y el complejo reordenamiento monetario, han sido ajustados y reajustados los precios de cada medio para trasladarse hasta cada localidad de la provincia. Sin embargo, nada refirió sobre el asunto Roberto Fabelo Martínez, director de la Empresa de Transporte Provincial (EPT) en una entrevista reciente.

Quizás no haya sido fortuito, si tenemos en consideración la exigua cantidad de trenes de pasajeros que componen el transporte terrestre acá, obligando a la inmensa mayoría de las personas a “lanzarse” a las colas de taxis o hacia la controvertida terminal de ómnibus provincial.

No obstante el olvido, los dos trenes de pasajeros que circulaban de manera inestable hace unos meses: Cienfuegos-Aguada y Cienfuegos-Santo Domingo, resolvían muchos problemas a nuestra gente.

Meses atrás, este periódico conversó con el director de la Empresa de Ferrocarriles del Centro, Pedro Enrique Hernández Gallardo, y nos decía que: “Actualmente existen dos limitaciones: los coches de pasajeros, bastante viejos y algunos de baja, y además, la escasez energética, motivo por el cual solo sale el viaje Cienfuegos-Santo Domingo y sin estabilidad en el servicio”.

Esos dos obstáculos, entre otros que aún continúan en la palestra como la dilatada culminación del inmueble de la estación de Ferrocarril, sita en la calle de Gloria, han sido verificados por el que suscribe este trabajo, y giran una y otra vez en espiral sobre el limbo de Cienfuegos.

Ante la duda, conversamos con dependientes de la taquilla en la mencionada estación, y nos refirieron que: “Sí, están pasando, tanto el tren (coche motor) de Aguada y el tren de Santo Domingo”, pero ambos están “pendientes”. En otras palabras: los que desean trasladarse sobre ruedas de hierro en estos tiempos difíciles hasta Palmira, Cruces, Santa Isabel de las Lajas, Rodas, Aguada de Pasajeros y el sartal de pueblitos que distan entre cada uno, tendrán que esperar hasta alrededor de las 4:45 o 5:10 de la tarde —horarios de salida de ambos—, para confirmar o no la partida.

“Nuestro gran problema radica en las locomotoras. Estamos desde el mes de diciembre en pleno período de zafra, y todos los equipos que utilizábamos mientras no había zafra, tienen que incorporarse al traslado de caña de azúcar y miel desde los centrales o la empresa mixta Alficsa Plus. Por lo tanto, no hay equipos suficientes para prestar todos los servicios que deseamos”, expresa Guillermo René Avilés, director del Departamento Comercial de la Empresa de Ferrocarril en torno a la ausencia del demandado tren de Santo Domingo.

Aseguró que el coche motor de Aguada de Pasajeros es el único que continúa saliendo todas las tardes. “En estos momentos se está terminando de reparar un segundo coche motor para que comience a trabajar en el horario de la mañana, el cual llegará hasta el municipio de Cruces y retornará, lo que aliviaría bastante el transporte por carretera, abarrotado y caro hoy día”.

Trascendió en el contacto con Avilés que el país compró 80 coches chinos, más los sólidos convenios con la hermana nación de Rusia. Y en breve, Cienfuegos tendrá circulando una locomotora nueva y otras cuatro que vienen en camino, apuntó también.

Hoy más que nunca, es oportuno no olvidarse de esas personas que —por fatalismo geográfico y claras cuestiones de la vida económicamente encarecida de estos días—, solo pueden acudir al “buey de hierro” para llegar a sus hogares.

SOBRE LOS PRECIOS DEL PASAJE

En el Departamento Comercial de la Empresa de Ferrocarril y junto a Guillermo René Avilés, despejamos todas las dudas sobre este tema.

Allí fue donde nos empapamos con la Resolución 277, recién ratificada por Fátima M. Palacio Garrida, directora general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba. En el documento, quedan aprobadas “las tarifas de pasaje para trenes locales e interprovinciales en pesos cubanos para los servicios de pasajeros por ferrocarril, donde incluye el importe para adultos y para menores”, consigna la directiva.

“Los trenes que circulan en Cienfuegos son de media y corta distancia, y las tarifas que tenemos en las manos son precisamente para estos casos, de acuerdo con lo expedido en esta resolución, vigente desde el pasado día 1ro de enero”, nos comenta Avilés.

Las gráficas acompañantes del texto informan sobre tal aspecto.