Verdecia permanecerá siempre con su pueblo

En su CDR No. 2 de la Zona 30, de Playa Alegre, Consejo Popular Punta Gorda permanecerá siempre el General de Brigada de la Reserva, Marcelo Verdecia Perdomo, Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia de Cienfuegos, quien falleció este 20 de julio.

Recientemente le tomé esta foto en el muelle frente a la Aduana de Cienfuegos y me confesó sentir gran honor y satisfacción por ser condecorado con el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Así escribí: Verdecia, acumula una historia de vida impresionante, desde que iba a cumplir 17 años de edad, en el municipio Bartolomé Masó, de la provincia Granma decidió incorporarse al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Estuvo en la Columna 1, con el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y al triunfar la Revolución lo acompañó hasta La Habana.

Fundador de la Asociación de Combatientes permaneció 27 años relacionado con las instituciones y organismos apoyando al Partido, al Gobierno y al pueblo. En medio del enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.

“Llevo 63 años de trabajo, dijo, y he tratado de cumplir con mis deberes, tareas y las misiones que me han dado. Creo que lo que yo he hecho, el pueblo es el que lo ha reflejado en mí: Este título de gratitud y reconocimiento a mi trabajo.

“Título que en acto solemne colocó en mi pecho, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a propuesta del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Secretario General de la CTC”.

Siempre con Fidel

“Desde que me incorporé a luchar en la Sierra Maestra, precisó, a finales del año 1957, en la Columna 1, con el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, siempre estuve en la Comandancia, todo el tiempo con Fidel. Participé en varios combates hasta finales del 60, en su escolta personal.

“Hicimos el viaje de recorrido, cuando Triunfó la Revolución hasta La Habana y en el 60 vinimos al Escambray, y de ahí participo en la batalla de Playa Girón.

“Continuamos tratando de cumplir con la Patria, la Revolución y con Fidel”.