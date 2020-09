Uruguay: expresidente Mujica, anuncia su retirada de la política

El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció este 27 de septiembre su decisión de salir del Parlamento nacional, donde actualmente desempeña como senador.

«Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica», explicó a la prensa tras votar en el marco de las elecciones departamentales.

«Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar. No puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador».

El político de 85 años señaló además que debido a su dolencia no podrá vacunarse contra el coronavirus en cuanto esté disponible la vacuna. «Pensé que esto era una gripecita que pasaba. Y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto», dijo.

«Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y como estoy por una pasarela tengo que respirar los minutos que me quedan», resumió Mujica.

Frente Amplio gana elecciones en Montevideo

Entretanto, se supo que la mayoría de los electores de Montevideo reafirmó su preferencia por el Frente Amplio, según los preliminares resultados ofrecidos por la Consultora autorizada Cifra sobre las elecciones departamentales y municipales de este domingo

La fuerza política de izquierda obtuvo el 51 por ciento de los votos y la coalición de derecha el 40 por ciento, con su apuesta de la economista Laura Raffo.

En la interna del FA la candidata Carolina Cosse se proyecta como la próxima intendenta capitalina al mantenerse holgadamente en primer lugar, seguidos en orden por Álvaro Villar y Daniel Martínez, según indicó la directiva de la firma encuestadora, Mariana Pomies.

Cosse declinó hacer declaraciones desde su cuartel de campaña hasta que los tres frenteamplistas ofrezcan una conferencia de prensa conjunta en la sede central de su formación política. (Resumen de agencias)