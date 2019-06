Transporte en Cienfuegos: Por la solidaridad consciente y multiplicada

Hace aproximadamente un mes, 5 de Septiembre expuso las acciones que se emprenderían en Cienfuegos para contrarrestar, hasta donde fuera posible, las afectaciones al transporte de pasajeros y de carga, ante la contingencia energética que vive el país.

¿Qué ha sucedido desde entonces? ¿Cuán efectivas han sido las medidas adoptadas? ¿Cuánto más debe hacerse?

Transportación: solidaridad o medidas contra indolentes. No hay de otra

AL HABLA CON LA ADMINISTRACIÓN

Al dialogar con el medio de comunicación, José Ramón Díaz Torres, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP) en la Perla del Sur, refirió que “en las últimas dos semanas se han estado realizando monitoreos en áreas cercanas a los puntos de embarque del territorio, con la participación de los inspectores de la Empresa Provincial de Transporte (EPT), además de los pertenecientes a la Unidad Estatal de Tráfico y el Mitrans, con el objetivo de detectar todos aquellos choferes que no están parando; también los llamados ‘amarillos’ están reportándolo”.

Pudiera parecer que todo queda ahí, en hacer un reporte y nada más; sin embargo, como explica el vicepresidente del CAP, se ha establecido un sistema de trabajo. “Los sábados, encabezados por la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, se comenzaron a realizar encuentros con los directivos de empresas y entidades cuyos vehículos incurren en la cuestionada falta, no solo de disciplina, sino de sensibilidad y solidaridad. El primero de ellos ya se efectuó, con carácter preventivo, y reiteró el llamado a la conciencia; aunque algunas entidades ya presentaron el resultado de los análisis disciplinarios efectuados, tal es el caso de la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas, que aplicó un traslado temporal a una plaza de menor remuneración o calificación en condiciones laborales distintas”.

Pero no se trata de aplicar medidas disciplinarias que siempre traen aparejadas consecuencias para quienes las reciben. Se trata de no pasar por alto las necesidades del pueblo y de todo cuanto se puede hacer para aliviarlas.

El directivo gubernamental insiste en el respeto a los inspectores populares (amarillos), pues en no pocas ocasiones “algunos choferes asumen el derecho de no parar ni explicar, aun cuando presuntamente tendrían razones para no hacerlo, bien porque el vehículo no reúne condiciones para transportar personas o porque realmente llegan hasta distancias muy próximas; incluso así, deben detenerse en el punto”.

¿Qué pasa con las paradas donde no existen “amarillos”?

Responde Díaz Torres que “hoy no está establecido que obligatoriamente tenga que pararse, aunque sigue siendo un gesto de solidaridad el hacerlo, pues así se contribuye a la movilidad de no pocos cienfuegueros”.

PARA MUESTRA, UN BOTÓN

En lo que va del mes de junio, específicamente hasta el día 13, y según la información a la que tuvo acceso el medio de comunicación, varios autos ligeros, tanto de Cienfuegos como de otras provincias, han dejado de parar en puntos de embarque de varios municipios perlasureños. Por ejemplo, en el territorio abreuense, los carros con chapa B-059532, perteneciente a la Ecoing No. 12; y el B-099231, de Azumat Cienfuegos, pasaron por alto los puntos de recogida; en tanto, en el municipio cabecera figura el B-100825 del INRE; y el B-059716, de la Refinería, así como el B-099003 de Cupet. Reiteramos que son, de la muestra, un botón; el listado es mucho más amplio.

Además, se establece comunicación con los respectivos Consejos de la Administración en el caso de los transportes de otros territorios, para que adopten las medidas correspondientes. Otra demostración: el 10 de junio, en el municipio de Cruces, resultaron infractores el B-189070, de la Empresa de Automatización Integral Habana; y el B-009422, de Azcuba Las Tunas; mientras que el conductor del vehículo B-1311995, de la UBPC Frank País, en Trinidad, ignoró a sus semejantes el 7 de junio en el municipio de Abreus.

MIRADA AL SECTOR CUENTAPROPISTA

No hay dudas de que el sector privado tiene amplia presencia en el ámbito de la transportación de los cienfuegueros, propietarios que han generado la mayor cantidad de quejas e insatisfacciones, sobre todo en cuanto al alza de los precios. Incluso, muchos de los SMS que se reciben en nuestra Redacción abordan el asunto. En ese sentido, ¿cómo se ha procedido? El vicepresidente del CAP en Cienfuegos manifiesta que “se han realizado varios intercambios con los trabajadores por cuenta propia vinculados al transporte para que reflexionen sobre la necesidad de no exagerar las tarifas establecidas, aun cuando afirman que es cuestión de ‘oferta y demanda’; no obstante, de seguir las irregularidades, se adoptarán otras acciones de mayor rigor a favor de la mantención de los precios instaurados”.

SITUACIÓN DEL COMBUSTIBLE

Leandro Méndez Peña, director de la Empresa Provincial de Transporte, expresa que el presente mes significa un ascenso en el porcentaje de combustible asignado a la provincia con respecto al mes de mayo, siendo estos de un 70 y un 50 por ciento, respectivamente, “pero aún es insuficiente para lograr los niveles de satisfacción necesarios; no obstante, se continúan buscando todas las alternativas posibles para solventar la situación”. El funcionario agrega que “en junio se ha logrado llegar tres veces por semana a los asentamientos rurales y se restablecieron las rutas de la montaña”.

Por otro lado, al momento de redactar este trabajo, laboran 38 ómnibus del servicio urbano en la ciudad y la cifra para lograr un desempeño óptimo es de 50. Respecto a medidas que se han adoptado, alega que “cada una de las chapas que se anotan por los inspectores son verificadas por la Dirección de Transporte a partir del Registro de Vehículos de Tránsito, lo que permite confirmar a cuál entidad pertenece el vehículo que comete la infracción”.

En definitiva, sigue siendo difícil el panorama del transporte en la provincia de Cienfuegos, a partir —sobre todo— de la contingencia energética que se mantiene y que impide contar con la totalidad del combustible diésel requerido para el traslado de pasajeros, no obstante, seguirá siendo la solidaridad consciente y multiplicada una variante a la que no se puede renunciar.

*En coautoría con Liz de la Caridad López García, estudiante de Periodismo.