Tope de precios: segundo ensayo sobre la ceguera

Los cubanos vivimos con urgencias pragmáticas. Muchos años de desafíos y dificultades han consolidado hábitos de sobrevivencia que incluyen el apuro y las necesidades de solventar problemas, avanzar en el día a día, a veces haciendo la “vista gorda”, ante los malabares de hacer cumplir lo legislado o resolver el apremio.

Así ha ocurrido después del 5 de agosto, fecha de la entrada en vigor del Acuerdo 235/2019 del Consejo de la Administración Provincial sobre el tope de precios en Cienfuegos. Equipos multifactoriales y grupos de enfrentamiento fueron encargados estatalmente para hacer cumplir lo promulgado en cuanto a precios de transporte, cortes de cabellos y algunos comestibles.

Como apuntara la colega Gretta Espinosa en el comentario Precios topados en Cienfuegos: el diccionario de la ciudadanía, “…nada logra un buen cubano al denunciar si el inspector no anda cerca, o la medida no se aplica”.

Entonces, a unos días del propósito y ver que en ocasiones “el cuartico está igualito”, constatamos que no son suficientes la Dirección Integral de Supervisión, la Unidad Estatal de Tráfico y los restantes cuerpos de inspección.

Los pretendidos mecanismos para empoderar al ciudadano se estremecen, pues la geografía es amplia y no alcanzan los inspectores, eso junto a los vicios de ganar cada vez más, alza barreras que emplazan al ciudadano común: “o pagas o no resuelves”.

Y remunera quien tiene que llegar al trabajo, a un hospital, o necesita calmar la sed. Una actitud defensiva vuelve a obnubilar la mirada, a hacernos cómplices de lo mal hecho.

Cuando de moral y otros aspectos supraestructurales de la sociedad se trata es imprescindible hurgar en la conciencia social, y para eso la comunicación popular, la que convocamos para apoyar a nuestros medios, tiene que llevar ciencia.

Comunicación con ciencia

En la entrevista No hay peor ciego, que quien no quiera comunicar, al Doctor en Ciencias de la Comunicación Kirk Díaz-Guzmán Corrales, profesor de la Universidad Central Marta Abreu, el académico esgrimía nuestra falta de destreza en la aplicación de la joven disciplina, con auge en Cienfuegos desde inicios del presente siglo.

A propósito, el departamento de Comunicación Social de la Universidad de Cienfuegos (donde transcurrió aquel diálogo) ha graduado desde 2006 a cientos de licenciados en la especialidad, la mayoría subutilizados o en el desempeño de otras labores.

Sin embargo, huelga comentar lo imprescindible del papel de esos profesionales en la actual coyuntura, cuando la máxima dirección del país clama por la instrumentación a escala institucional de coherentes políticas de comunicación en medio de esfuerzos por invertir la pirámide.

A tono con el reclamo, bien pudiéramos retomar esa fortaleza en pos de calzar con principios científicos las estrategias comunicativas que, como afirmara el referido intelectual, “… deben contener: motivos, objetivos, alcances, audiencias, medios de comunicación, posicionamiento de las ideas, todo eso para generar piezas comunicacionales” (efectivas).

Y añadía: “…Si no comunicamos nuestra existencia, no existimos; si no comunicamos la diferencia, no hay diferencia; aunque existamos, los públicos no nos conocerán; aunque seamos diferentes, los públicos no lo sabrán”.

Urge afianzar estrategias para revertir comportamientos negativos, a fin de seguir apoyando el sentir popular y evitar invidentes indefensos, cual personajes del Ensayo sobre la ceguera, del Premio Nobel de Literatura José Saramago.

Hablaba de fortalezas porque los recursos humanos y las buenas intenciones existen, falta consolidar experiencias en la práctica, el único criterio de la verdad.

Periodista. Máster en Ciencias de la Comunicación.