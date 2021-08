Thomas Bach: «En estos momentos difíciles, nos disteis el mejor regalo: esperanza»

El presidente del Comité Olímpico Internacional, el suizo Thomas Bach, agradeció a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que dieron al mundo «el más precioso de los regalos, esperanza» durante «los tiempos difíciles» que vive el mundo por la pandemia.

«Nos inspirasteis con el poder unificador del deporte, es incluso más destacable con los desafíos de la pandemia. En estos momentos tan difíciles disteis al mundo el más precioso de los regalos: esperanza», destacó Thomas Bach en su discurso durante la ceremonia de clausura de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico.

Arigato Japan, arigato Tokyo! 🇯🇵

The typography of the LED display of ‘arigato’ is the same one that was used to spell out ‘sayonara’ in the Closing Ceremony at Tokyo 1964! 😍#ClosingCeremony #Arigato2020 #StrongerTogether pic.twitter.com/1PKlLyjK7h

