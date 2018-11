Siempre que llueve…

La naturaleza es una fuerza mayor a la que debemos plegarnos en situaciones límites como huracanes, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas.

Por suerte para los cubanos, la Madre Natura nos ha librado de lava, olas gigantes y terremotos arrasadores. Sin embargo, ciclones e intensas lluvias nos han tocado en altas dosis, de las cuales, por la vigencia del cambio climático, no se vislumbra rebaja.

La prevención aparece entonces como fórmula, si no para evitar lo inevitable, sí para minimizar daños, fin inmediato de planes de reducción de desastres, la Defensa Civil y la Tarea Vida. Pero… cabría preguntarse si estamos todos en sintonía con la letra impresa en cada estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgo; en planes y orientaciones.

Ocurren lluvias medianamente intensas y sobreviene la inundación de calles y zonas de la ciudad (y no me refiero a fenómenos extremos como el de mayo pasado). Esquivar el agua acumulada y seguir viaje es, aparentemente, el único dilema en esas horas. Sin embargo, el bombillo rojo de los drenajes obstruidos descarta toda posible tranquilidad.

“Los sistemas de evacuación en Cienfuegos son separativos, o sea, por un lado, las aguas residuales y por otro, las pluviales. Con el tiempo se entrecruzaron y han perdido capacidad de conducción. Cuando precipita una lámina significativa de 40 a 60 milímetros en una hora, existe un caudal importante y el estado actual de las redes —no tan eficientes como cuando fueron diseñadas— propicia inundaciones”, alega Henry Aguilera Castillo, director de la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos de la provincia.

“A este escenario de deterioro se añaden los desechos sólidos, un verdadero problema al fluir hacia las alcantarillas, especialmente los escombros constructivos que hacen las veces de sello al paso de agua, comenta el especialista.

“Hacemos limpieza de los tragantes y encontramos, por ejemplo, un saco con desechos de animales, pomos plásticos, basura común, gomas, llantas, cuando lo normal es hallar lodo”, expresa el director de la Empresa de Servicios Ingenieros Hidráulicos.

Pero, junto a la cuota de responsabilidad de los Servicios Comunales y la población, en el asunto incide, con no poca fuerza, la del sector hidráulico en la provincia. La sistematicidad en la limpieza de desagües prende las alarmas.

“Hace cuatro años teníamos una fuerza exclusiva para la limpieza de registros, era una brigada contratada de trabajadores por cuenta propia, y por problemas de planes y financiamiento ya nos los tenemos. Llevamos dos años en que no hemos defendido ese financiamiento”, dice el funcionario.

Al carecer de personal especializado para el desatasque de registros, la frecuencia se alarga, según el especialista, quien reconoce la responsabilidad “de hacer esas limpiezas, y se ejecutan, pero no con fuerza dedicada solo a eso ni con la periodicidad ideal. Son las mismas brigadas también para salideros y tupiciones”.

Sin ánimo de sermón, el estado de los drenajes en una urbe no constituye un asunto trivial, sino de permanente atención, a manera de Ejercicio Meteoro habitual que garantice la buena salud de los desagües, que es, en definitiva, la buena salud de la ciudad.

Adaptarnos al cambio climático no puede ser solo un eslogan. La previsión ante el fenómeno pasa, incluso, por detalles tan aparentemente nimios como prever el pago a un personal capaz de hacer que la lluvia no se convierta en un problema mayor.