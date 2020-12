Revelan que Assange advirtió a EEUU sobre publicación de datos filtrados

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se puso en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. en agosto de 2011 para advertir sobre los riesgos de la inminente publicación de un masivo conjunto de información clasificada y para tratar de minimizar los daños que podían derivarse de esa revelación, según lo muestra una grabación que el grupo Project Veritas publicó este 16 de diciembre.

En el audio difundido se puede escuchar una conversación de 75 minutos que —de acuerdo con Project Veritas— tuvo lugar el 26 de agosto de 2011 entre Assange y Cliff Johnson, por entonces abogado del Departamento de Estado estadounidense, liderado en aquel momento por Hillary Clinton.

«La situación es que tenemos información de que archivos de la base de datos del Departamento de Estado, con 250.000 cables diplomáticos, incluyendo cables desclasificados, están siendo difundidos, y […] creemos que dentro de los próximos días se harán públicos«, afirmó Assange, tras lo cual agregó que «puede que haya alguna posibilidad de detenerlo».

BREAKING: @Project_Veritas Obtains Recording Of Call Between @Wikileaks Founder Julian Assange & Lawyer In Hillary Clinton’s State Dept.

Warns US Government Trouble Was Coming Their Way With Unredacted Release Of Classified Cables Stolen From Wikileaks pic.twitter.com/hx5u2fSzuC

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) December 16, 2020