Rafael Alba: “Me toca ser la punta de la flecha” (+Audio)

Rafael Alba (+80 kg) es la principal figura del Taekwondo cubano en la actualidad. Él encabeza la escuadra de cuatro atletas, que participarán la semana próxima en el Preolímpico de Costa Rica, certamen que dará dos cupos por cada una de las divisiones.

Por estos días, Alba y el resto del conjunto intensifican su preparación en la Escuela Nacional de Combate, situada al este de La Habana, para afrontar el certamen clasificatorio. Aprovechan la estancia del equipo nacional de Francia.

Alba ha iniciado el 2020 con un amplio calendario internacional, que le ha servido para sumar puntos a su ranking.

“He realizado una preparación bastante fuerte. Llevamos un circuito de competencia intenso y en todos estos eventos he podido alcanzar medallas. En el clasificatorio olímpico volveré a ver rivales conocidos y de mucha calidad. Esperamos que las cosas me sigan saliendo bien como ha sucedido hasta el momento”.

En el Preolímpico una vez más los principales rivales serán el mexicano Carlos Sansores, el brasileño Marcos Siqueira y el estadounidense Jonathan Healy, este último lo venció por el oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

En lo que va de año solo he perdido con Sansores y fue en México en una pelea que terminó igualada y los jueces locales le dieron la victoria a él. Al norteamericano le gané recientemente bastante cómodo y no he peleado en el 2020 con Siqueira.

Alba, quien cumplirá el próximo 12 de agosto 28 años, sabe la responsabilidad que tiene dentro del equipo.

“La presión siempre existe, independientemente que seas la principal figura o no. Me toca a mí ser la punta de la flecha como aquel que dice. Esto no es algo que me atormente ni me impida conseguir el resultado”.