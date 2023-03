Presidente de Ecuador se declara inocente frente a juicio político

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se declaró inocente y rechazó el juicio político en su contra por presunto peculado aprobado por la Corte Constitucional del país.

«Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político, que huele muy mal», dijo el mandatario anoche durante una cadena informativa a todo el país.

Según el mandatario, «algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia», ya que, asegura, no existen pruebas en su contra.

En paralelo, el líder ecuatoriano aseveró que «un grupo de asambleístas quieren asesinar« su reputación y la de su familia a base de pruebas «obtenidas en forma fraudulenta». En particular, señaló que se trata de un proceso deliberado para socavar su credibilidad mediante la creación de historias falsas «con el apoyo de algunos dedicados a difundir mentiras«.

El jefe de Estado señaló «tres maneras» de ver el proceso: jurídica, política y personal. Lasso asegura que, jurídicamente, la «intención es clara: los asambleístas han hecho caso omiso de la Constitución» con la intención de reprochar su gestión acusándolo de «presumible concusión, concusión por omisión y presumible peculado».

Sin embargo, la Corte Constitucional dio paso al juicio político por un presunto peculado del cual, según el mandatario, no existen pruebas, ya que «peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para su beneficio propio», mientras que se lo acusa de contratos anteriores a su mandato.

«¿Cómo es posible? ¿Qué tengo que ver con un contrato del 2018 o del 2020? Ni siquiera existe una investigación en la Fiscalía sobre este tema. De hecho, ecuatorianos, si alguien hubiera tenido una prueba, debía poner la denuncia en la Fiscalía para iniciar una investigación penal», aseveró el jefe de Estado.

En esta línea, recordó que no hay una causa penal abierta contra su persona, porque «no hay pruebas«. Lasso insistió en que no cometió ningún delito, «mucho menos» años antes de postularse a la presidencia.

Por otra parte, aunque remarcó que en Ecuador «impera la Constitución», el presidente denunció que «las mafias del narcotráfico, las mafias que atracaron al Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional), de los seguros de las empresas públicas, de la minería ilegal y de negocios petroleros ilegales» están presentes en la política con el objetivo de «recuperar las prebendas ilegales que les quitamos».

En su extenso discurso, Lasso ni siquiera insinuó un eventual uso de la herramienta de la «muerte cruzada», mediante la cual podría disolver la Asamblea Nacional, ni tampoco explicó cómo asumirá su defensa.

Lo que sigue ahora

Este viernes, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) se reunirá para iniciar la tramitación del pedido de juicio político, pero esa será una reunión formal, pues quienes deberán profundizar en el caso son los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

Esa mesa parlamentaria deberá emitir en 30 días un informe en el cual recomendará o no el enjuiciamiento del mandatario, pero corresponderá al pleno de la Asamblea Nacional decidir sobre la destitución del jefe del Ejecutivo.

Su salida anticipada del poder tendría que contar con el respaldo de 92 asambleístas, de un total de 137, y, en caso de concretarse, asumiría el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo que le resta al actual periodo de mandato, es decir, hasta 2025. (Resumen equipo web)