Ahora, más allá de las medidas impuestas, el control y la vigilancia deben permanecer sobre este foco

Otra vez el mercado La Plaza, conocido también como Plaza de los Guajiros, ubicado en la esquina de Santa Cruz y De Clouet es objeto de una acción de control protagonizada por el Grupo de Enfrentamiento Provincial de Cienfuegos.

Nuevamente irregularidades, inobservancias, maltrato y esquilme al pueblo, salen a luz pública.

La realidad del día a día nos dejaba entrever alteraciones de precios, violando lo dispuesto acerca del tope de los mismos; falta de higiene en el lugar, y lo peor, ausencia de control por quienes les corresponde velar por el orden y la legalidad.

“La tablilla tiene los precios correctamente”, dice Marilín Díaz, una cienfueguera que acude al mercado en busca de provisiones para el hogar; sin embargo,“cuando yo le pegunto a la dependienta cuáles son los precios reales, para nada se corresponden: la mazorca de maíz,cuya libra debe venderse a un peso con cincuenta centavos, está tres pesos; la berenjena, que ha ser a tres pesos la libra, pues la cobra a diez pesos, y una piña en 15. Una cosa es la tabilla y otra bien diferente es la realidad”.

Igual suerte corrió Oneivys Tamayo, a quien le cobraron 20 pesos por una libra de tomates, que según la tablilla, debe ser de tres pesos con sesenta centavos. Con razón expresa que “no es justo; no hay bolsillo que aguante de esa manera”.

Aunque es conocido, bien vale reforzar las razones que hacen que tal estado de cosas haya predominado por tanto tiempo. Tengamos en cuenta que las quejas sobre el mercado y sus altibajos no son nuevas. Ni tampoco elaccionar en pos de erradicarlas.

Al habla, entonces, parte del equipo de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), tanto del municipio como de la provincia.

Yaíma Ramírez Hernández (inspectora DIS Cienfuegos): “A la administración le falta control y supervisión. Si lo hace diariamente y detecta las violaciones que hoy estamos detectando nosotros, entonces el administrador está trabajando más en la unidad, pero no es así. No hay evidencia de que se aplique la Resolución 60 de la Contraloría General de la República para el Control Interno; en resumen, no se hacen acciones para controlar a quienes concurren al mercado”.

VIOLACIONES Y PENALIZACIONES

Miriam Díaz Hernández, otra de las inspectoras de la DIS señala que “otra vez se detectan violaciones de precios; incluso, en una de las concurrentes que ya fue sancionada por esa razón”. La experimentada especialista considera: “es señal de que esa compañera no puede estar detrás de un mostrador, eso es permitir que se violen los precios, el mismo delito por el que se le sancionó.”

Con esa opinión coincide Florentino Pérez Valladares, funcionario del Gobierno provincial, quien asevera que tal situación no puede producirse, pues “la propia administración facilita que se violen los precios”.

En su voz conocemos también otras de las violaciones y cómo fueron penalizadas: “Los inspectores del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) detectaron deficiente higiene en el almacén, donde existían alimentos en descomposición debajo de los parles; además, el tanque para la acumulación de agua posee una tapa inadecuada y se encontraron restos de alimentos. También existe tupición para el drenaje de agua en el salón de venta, con una fetidez extrema. Todo ello conllevó a la aplicación de una multa por valor de 100 pesos según el Decreto Ley 272.

“Los compañeros de la DIS aplicaron 5 cinco multas por violaciones de precios que ascendieron a 700 pesos, algunas de manera reiterada”.

Pudiera parecer que las multas y sus montos son pocos, pero se ajustan a lo previsto en la legislación vigente.

DESPUÉS DEL CONTROL ¿QUÉ?

No obstante las penalizaciones antes mencionadas, se adoptaron otras medidas de carácter administrativo por parte de la Empresa de Comercio Minorista a la cual se subordina el mercado de la calle de Santa Cruz y De Clouet.

Wilfredo Juvier Gerardo, director del Grupo de Fiscalización del Grupo Empresarial de Comercio, expone lo realizado y las medidas adoptadas, entre las que sobresalen la separación definitiva o temporal de unos 16 concurrentes desde el mes de octubre de 2019 a la fecha.

“En el caso de la estructura administrativa la medida que se decidió consiste en la separación del cargo del administrador, a la auxiliar de economía y a uno de los técnicos encargados del control en el Mercado, por las reiteradas violaciones de ese lugar.

“De igual manera y atendiendo a la situación actual, en el orden constructivo se procederá a la reparación del lugar”.

En opinión de esta reportera se impone también asumir obligaciones capaces de impedir que ante acciones de control para restituir la legalidad, la respuesta de algunos concurrentes sea abandonar el mercado. Urge la integración de quienes tienen que ver con tal arista, de mucho impacto en el bienestar popular. También han de buscarse alternativas para que el servicio no se interrumpa.

Dice un refrán que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, y en este y otros casos de reiteraciones en los cumplimientos, no debe esperarse a que “el cántaro” sea roto. Hay que accionar y prevenir, porque en prever está el arte de salvar.

En vídeo, reporteje de la periodista Ismary Barcia.