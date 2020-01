Jurado del Premio Casa de las Américas interactúa en Cienfuegos

A lo largo de la semana, los integrantes del jurado del Premio Literario Casa de las Américas cumplen su habitual programa anual de trabajo en la ciudad.

Entre las acciones de los intelectuales del continente figuran encuentros con colegas del territorio y visitas a centros de estudio y trabajo, así como un recorrido por el Centro Histórico a cargo de Irán Millán Cuétara, conservador de Cienfuegos.

El viernes, Abel Prieto, presidente de Casa de la Américas, sostendrá un intercambio con las autoridades del territorio, en el hotel Jagua, sede del jurado.

Este sábado, a las 11:00 de la mañana en la librería Dionisio San Román, tendrá lugar la presentación de los libros ganadores del Premio Casa 2019.

En la categoría de Ensayo Histórico-Social el lauro recayó en el investigador Reinaldo Funes con su texto Nuestro viaje a la luna, la idea de la transformación de la naturaleza de Cuba durante la Guerra Fría.

En el apartado de Literatura para niños y jóvenes resultó agasajado el popular decimista cubano Alexis Díaz Pimienta con su libro Piel de Noche.

El mayor lauro en la categoría de Estudios sobre latinos en los Estados Unidos quedó en mano de su coterránea María Josefina Saldaña, autora de Indian Given, Racial Geographies across México and The United States.

Dentro del apartado de Novela se entregó el máximo premio al argentino Eduardo Varela con La ruta.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana. Periodista del diario 5 de Septiembre y crítico audiovisual. Miembro de la UPEC, la UNEAC, la FIPRESCI y la Asociación Cubana de la Crítica Cinematográfica