Honor a los hombres de fuego (+Fotos)

“Todo ocurrió en cuestión de segundos; de un momento a otro la situación se volvió caótica”, recuerda Yariel Borrell Moreno, bombero del Comando Especial de la Refinería de Cienfuegos, quien prestó servicio durante el siniestro en la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas.

Ahora, cuando el honor se impone, él y sus colegas fueron reconocidos por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, en ceremonia que presidió Marydé Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Cienfuegos.

Por acuerdo de la Asamblea Municipal del Poder Popular, se entregó la condición Mambí Sureño a siete de los miembros del Cuerpo de Bomberos, mientras otro grupo recibió la Medalla por el Servicio Distinguido que otorga el Ministerio del Interior (Minint).

Entre los homenajeados figuró Juan Carlos Santana Garrido, integrante del Comando Especial de la Refinería, con casi 40 años de labor, quien resultó la primera víctima identificada del incendio de grandes proporciones en Matanzas. A su hija, Gretty Santana Serpa, aún le cuesta asimilar ese golpe.

Conversé con él ese viernes (5 de agosto); estaba preocupado por mí —relata—, y ya después no tuve más comunicación. Su lema era: ‘me voy, pero no sé cuándo regreso’, y así fue, partió. A pesar del dolor, sé que murió en el cumplimiento de un trabajo que lo apasionaba. Papá siempre me decía: ‘o muero en una candela mi niña, o salvando un hogar’”.