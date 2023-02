Hija de gato aspira a cazar ratones

Seis son las cienfuegueras que entrenan en la Academia Provincial, con el objetivo de tomar parte en el primer campeonato nacional de boxeo femenino. Ante la confirmación de Cuba de incluir la práctica oficial de ese deporte para las chicas, algunas decidieron dar el paso, varias de ellas provenientes de otras disciplinas deportivas.

En la reducida escuadra resalta una particularidad: la presencia de Lorena Aragón, hija del otrora estelar Lorenzo Aragón, sin dudas uno de los boxeadores cubanos más laureados de la historia.

“Ella incursionó en el taekwondo y la esgrima, donde demostró potencialidades -nos comenta Lorenzo. Pero sabes que, cuando no subes a las selecciones nacionales, el tratamiento a los atletas no es el mejor, y eso provocó la desmotivación. Siempre estuvo ligada al boxeo, pues me ayudaba en mis entrenamientos desde bien pequeña. Ahora que se aprobó la inclusión de las muchachas no lo pensó y tomó la decisión.

«Te confieso que para nada influí, pues siempre dije que no quería que mis hijos siguieran el camino del boxeo. Tú que me conoces bien sabes lo difícil que resultó mi carrera deportiva y no deseaba que pasaran por lo mismo. La gente lo ve muy fácil desde fuera, pero es un camino bien escabroso. Para llegar a ser un buen boxeador necesitas de muchas cosas, incluidos los sinsabores y malos momentos. De verdad que para mí ha sido algo complicado verla encima de un ring”.

La chica reconoce que “siempre me gustó el boxeo y apoyaba a los equipos masculinos de Cienfuegos. Entrenar bajo la mirada de mi padre es bien duro, sobre todo porque soy consciente de todo lo que él representa para el boxeo cubano. Pero se puede llevar, pues cuento con el apoyo de todos los entrenadores y atletas, y mi papá no me presiona para nada”.

El subcampeón olímpico y monarca mundial apoya desde el principio la idea de la incorporación del sexo femenino, aunque no deja de reconocer el reto que representa.

“Para ellas va a ser más difícil, pues llegan, no diría tarde, si tenemos en cuenta que Cuba acaba de aprobarlo, sino algo pasadas de la edad idónea para el inicio. El boxeador debe comenzar a los ocho o nueve años, por ejemplo yo lo hice con diez. Es ahí donde empiezan a formarse una serie de condiciones y atributos que te llevan a convertirte en atleta de Alto Rendimiento.

“No obstante, creo que es el momento adecuado para que todas aquellas interesadas se acerquen, pues todos los territorios parten de cero, así que estamos en igualdad de condiciones. Es cierto que tenemos que trabajar mucho, pues con este cuatrienio ‘acelerado’ ya hay intenciones de participar en citas centroamericanas y panamericanas muy cercanas, algo apresurado para mi criterio. Pero en eso estamos enfrascados y las muchachas de verdad han mostrado mucha seriedad y entrega en los entrenamientos. Algunos se han asombrado y se oponen, pero es un deporte como otros muchos. Ya estamos acostumbrados a la lucha, el judo, y hasta el levantamiento de pesas femenino, así que nada de sorpresa ni asombro. El boxeo es formador, y si el pugilismo cubano está calificado como el mejor deporte de Cuba, creo que las muchachas pueden lograr lo mismo que nosotros”.

Por las condiciones mostradas por Lorena y la entrega que derrocha en cada sesión de entrenamientos, algunos comienzan a asegurar que el legado de Aragón no ha finalizado.

“Espero que no, y trataré de extenderlo. De hecho, mi meta es igualar sus resultados, e incluso superarlos, aunque estoy consciente de que se trata de un objetivo bien ambicioso”, sentencia la boxeadora de los 54 kilogramos.

En el mes de noviembre está previsto el primer Campeonato Nacional de Boxeo Femenino, y allí podremos comprobar si la hija del gato está lista para la caza de ratones.