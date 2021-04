Girón, un pueblo y su líder (+Audio)

Por Angélica Paredes

En el año 2006, el líder de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro, rememoró a través de la ondas de Radio Rebelde los sucesos de Girón, repasó cada detalle del complejo escenario de abril de 1961. 5 de Septiembre reproduce la entrevista a propósito del aniversario 60 de la primera gran derrota del imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón.

“Ellos desembarcaron en la madrugada del 17, a mí me avisan, y cosa rara me había acostado temprano ese día, había dormido una hora ya y cerca de las dos me despiertan que están desembarcando por Playa Larga. Claro, era un lugar lógico, la duda nuestra era si desembarcaban todos juntos por un solo punto, o lo hacían desde diferentes lugares. Hubiese sido más inteligente eso, pero ellos eran académicos y nosotros éramos guerrilleros, y hay una gran diferencia, el académico sigue por ahí que no hay quien lo cambie, y el guerrillero inventa cosas y hace cosas, mucho más si eran guerrilleros como nosotros que siempre estuvimos en desventaja”.