Esto es, esto no es…

“La gente tiene una rara puntería para copiar lo malo en vez de lo bueno”.

Mario Coyula.

Cienfuegos, desde el vertiginoso crecimiento del cuentapropismo, comienza a convivir con otra carga: las promociones de los negocios particulares. De cualquier fachada salen carteles que anuncian servicios, ventas, alquileres…, pero ¿respetan las regulaciones de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos (OCCC)? ¿Aporta estética a “la Perla” esta invasión publicitaria?

Las opiniones sobre el tema son diversas y no precisamente coincidentes. Lo cierto es que el trabajo por cuenta propia, aprobado el 7 de octubre de 2010, propicia que los cienfuegueros tengan más cantidad de ofertas gastronómicas y oportunidades, en sentido general. Ello, a su vez, viene de la mano con las nuevas maneras de gestionar promoción, las cuales no siempre son las adecuadas o se ajustan al entorno patrimonial que rodean esos negocios.

En muchos casos, ilegales, en otros, excesivos y hasta egocéntricos; la urbe se encuentra colmada de lumínicos y demás propagandas que lejos de ubicar, muchas veces desubican y cansan la vista.

“Existen trabajadores por cuenta propia que son muy respetuosos e incluso rescatan carteles (…), hay otros que hacen todo lo contrario con tal de ser lo más llamativos posible, y olvidan la estética. No pocos cuelgan sus carteles sin autorización de nuestra Oficina, solo con el permiso de Planificación Física, y luego no son compatibles con las regulaciones estipuladas″, afirma Patricia Castro Vega, especialista del departamento de Arquitectura de la OCCC.

“Quizás algunos carteles no cumplen cierta estética, no obstante, bien diseñados y normados, incluso perpendicular a la fachada, pudieran perfectamente funcionar, como en cualquier lugar del mundo, y no tienen que afectar necesariamente la armonía de la ciudad. En la parte de mayor valor patrimonial o en edificaciones con determinado carácter, no funcionaría, sin embargo, en donde los valores patrimoniales son aislados, no veo por qué no puede existir mayor publicidad”, recalcó Aslam Castellón Maure, cuentapropista.

La Oficina del Conservador estipula regulaciones y deja claro que las acciones constructivas en el casco histórico se limitan a la conservación y la restauración. Además, se pueden colocar anuncios en las fachadas de los inmuebles, siempre respetando los valores arquitectónicos y artísticos del mismo, así como la imagen de su entorno.

Gran parte de las propuestas promocionales carecen de un buen diseño, y somos partidarios de que hasta el negocito más simple tenga armonía y sea agradable a la vista. Lo inadmisible es que la arquitectura del sitio rompa con la coherencia del entorno urbano. Sucede también que, en ocasiones, quienes poseen los recursos tienen un pésimo gusto…

Debemos darle nuevamente un valor cultural a la arquitectura, porque esta, evidentemente, hoy es secuestrada por los constructores, “publicitarios” y dejó de ser cultura para convertirse en construcción. Por eso, cada vez que camino por la ciudad, voy pensando: “esto es, esto no es…”.

*La autora es estudiante de Periodismo