Entregan en Cienfuegos Premio provincial de Historia

Desde 2017 personalidades de la cultura de Cienfuegos, al centro sur de Cuba, han recibido anualmente el Premio provincial de Historia, este 2020 el lauro recayó en la investigadora Doris Amelia Era González, quien se ha destacado por sus contribuciones a la historia local desde hace más de seis décadas.

Al decir del jurado la solidez, integralidad y cientificidad de su obra la hacen una gran estudiosa que ha aportado elementos novedosos dentro de la prosa histórica moderna, entre ellos, Carta desconocida de Máximo Gómez a Rita Suárez del Villar, Eduardo Chivas el gran cívico, La radio en Cienfuegos y Estudios sobre la poética de Samuel Feijoo. También se le reconoció su entrega como locutora y maestra de nuevas generaciones de investigadores.

Doris Era González, premio nacional de la radio en 2006 y premio Jagua 2010, trasciende en el campo científico por las publicaciones en revistas de impacto y la profundidad de los textos que bajo su autoría quedan registrados en esos medios. De igual modo ha sido guionistas de documentales de cortes históricos que salvan del olvido a importantes figuras o acontecimientos de la llamada Perla del Sur.

“Yo estudié Filología no Historia, pero siempre me apasionó andar buscando entre libros viejos y tuve muy buenos profesores en la Universidad. Luego conocí a personas como Díaz Roque, Florentino Morales… y muchos otros investigadores en la sala de fondos raros y valiosos que me ayudaron a seguir delante. No soy historiadora de formación y que me reconozcan en esa disciplina es algo maravilloso”, dijo a la prensa Doris Era González.

Durante la entrega del premio, el público que asistió a la Biblioteca Provincial pudo disfrutar del documental La Cubanita de la productora Capeld, el cual recrea la vida de Rita Suárez del Villar, y donde los aportes de Doris Era fueron esenciales para entender los destinos de esa guerrera cienfueguera.

En la actualidad la Unión de Historiadores de Cuba en Cienfuegos tiene un total de 269 asociados en 18 secciones de base, siendo la Universidad de Cienfuegos y el Archivo Provincial los dos centros rectores de estudios novedosos y de contribución a la historia local.