El obelisco en la trampa del “aldeano vanidoso”

(…) es necesario crear una plataforma emancipadora para defender, en primer lugar, la cubanía, la política cultural de la Revolución(…). (…) no anteponer el interés de enriquecimiento personal a la calidad y la política cultural de la Revolución, que es desarrollar la autenticidad.(…) con un desempeño transparente y enaltecedor que ratifique la confianza en la continuidad(…) Miguel Díaz -Canel Bermúdez, en la recién finalizada Conferencia Nacional del Sindicato de la Cultura

Una obra que perpetúa los primeros 200 años de Cienfuegos se alzará a la entrada de la ciudad, y formará parte de un conjunto arquitectónico que prolongará el Paseo del Prado. Y comoquiera que faltan apenas seis meses para la celebración, los cienfuegueros, consumidores potenciales del producto artístico y depositarios del homenaje, se cuestionan sobre estética y autores de los proyectos, artístico y arquitectónico. Cinco de Septiembre se acerca a la polémica en cuestión, a través de intelectuales, artistas, críticos y funcionarios, relacionados con el tema.

Conversamos con Mario Alexander Cruz Moscoso, quien acumula quince años como presidente en la provincia del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria (Codema). Integrada por especialistas de diferentes organismos del Estado en carácter de representación, es la institución encargada de analizar y aprobar los proyectos en esta materia, entre los que se incluyen los de restauración y emplazamiento de monumentos:

“Nuestra representación provincial de Codema la componen artistas, arquitectos, ‘Comunales’, Planificación Física y la Oficina del Conservador, entre otros. La solicitud del monumento por los 200 años de la ciudad nos llegó desde la Oficina del Conservador, ya con nombre y apellidos del autor. La analizamos y dimos una serie de recomendaciones al artista para mejorarla.

“En algún momento tuvimos la idea de que participaran otros creadores, incluso lo hablamos con Irán Millán Cuétara, y se determinó abrir una convocatoria que se sacó por el Consejo de las Artes Plásticas; porque no es Codema, precisamente, la entidad responsable para licitar una obra, reitero, somos los encargados de analizar y aprobar las propuestas. Eso fue a principios de año y se colocó en un mural en el Consejo, transcurrido el mes y ante la no presentación de otro artista, continuamos con la variante presentada por el escultor Juan García Cruz.

“Hace unas dos semanas nos reunimos para evaluar la propuesta del grupo Polas, y votamos por continuar con el proyecto original presentado. Es bueno aportar que la versión que ha circulado por los medios ha sufrido variaciones y mejoras”.

¿Tiene referencias sobre cuánto van a pagar por esta obra los inversionistas?

“No tenemos el dato, no es asunto de Codema, nosotros recepcionamos solicitudes de proyectos por encargo o para poner a concurso; en los primeros, la empresa que contrata ya tiene un presupuesto, que a veces es consultado al Consejo por Cultura o el Gobierno”.

¿Conoce de las inquietudes en el sector artístico sobre la convocatoria a participar de este homenaje a la ciudad?

“Sí, lo conocemos, aunque no se han acercado a nosotros. Ya habíamos cerrado la convocatoria, incluso estamos preparando el expediente para enviarlo a Codema Nacional para su aprobación final. Pero estamos abiertos a ver otras variantes, con cuidado, porque el proyecto original fue aceptado, con sus recomendaciones y todos están de acuerdo con los cambios. Estamos en un límite que no podemos defender a unos artistas y no defender a otros”.

Pero lo defendible no es un nombre, es la ciudad…

Al respecto compartimos criterios con Adrián Rumbaut, artista de la plástica, cienfueguero, fundador del Grupo Punto y del Proyecto Coordenada Arte Sur, miembro de la Uneac, con quien sostuvimos un diálogo de preguntas y respuestas:

¿Desde la óptica del artista de las artes visuales y creador, consideras que las obras públicas, murales, esculturas, estatuas, obeliscos, monumentos…, deberían pasar por una aprobación popular, es decir, por los que en definitiva serían los consumidores del producto visual? ¿Te gustaría concurrieran a esta convocatoria artistas de otras provincias del país?

“Pienso que los proyectos en espacios públicos deben ser primeramente licitados, discutidos y aprobados por una entidad de expertos, como Codema. Luego, me parece justo e interesante que el proyecto seleccionado sea mostrado a otras instancias de la cultura y de la sociedad.

“Debe divulgarse la convocatoria por todas las vías, dirigidas a artistas y arquitectos, los miembros fundamentales”.

¿Conociste de la convocatoria lanzada para la creación de un obelisco o monumento por los 200 años de la ciudad de Cienfuegos?

“No la conocía”.

¿Te gustaría concurrieran a esta convocatoria artistas de otras provincias del país?

“Me gustaría que fueran siempre nuestros artistas, pero si los proyectos no son convincentes, relanzaría esa convocatoria a otros, así gana la ciudad”.

Los arquitectos Marian Cano Fajardo y Aníbal Barrera Barcia son los autores del proyecto de prolongación del Prado, el sitio donde se emplazará el obelisco; a propósito, comenta Aníbal: “Nuestra participación se circunscribe al diseño del proyecto que parte en Prado y Línea hasta el final del área verde del Paseo, a pedido de ‘Comunales’ a nuestra Empresa de Diseño e Ingeniería de la Construcción.

“Cuando estábamos enfrascados en la etapa de provisión, nos llama Irán Millán desde la Oficina del Conservador para pedir que concibiéramos un espacio en 70 y 37 con vistas a colocar el monumento al bicentenario, hasta ahí llega nuestra responsabilidad.

“A mí nunca me ha gustado evaluar una sola obra, sino un conjunto de propuestas, una especie de concurso, no sé. A nosotros lo que nos toca es el proyecto del Prado. No me gusta criticar por criticar sin tener más elementos, esa propuesta puede ser mala, puede ser buena, quizá haya que cambiarle cosas, mi criterio es que no debía ser la única”.

Arturo Apesteguía Ibáñez, subdirector técnico de la Dirección Provincial de Cultura, comenta:

“Para opinar sobre lo artístico, escultórico o monumental, es preciso tener conocimiento de base para entonces poder participar de la convocatoria o de la socialización e intercambio, que no tiene alcance popular”, dice, refiriéndose a los criterios de los lectores y el pueblo en general.

¿Qué participación tiene Cultura, como institución, a la hora de decidir las obras artísticas en espacios públicos?

“La persona designada para participar en Codema es la directora y no es transferible, por indicación del ministro”.

Una dicotomía se hace evidente en el discurso de los funcionarios al referirse a otros proyectos, quienes al parecer no tienen en cuenta o no conocen, que todo el espacio público al ser intervenido desde el arte necesita, con obligatoriedad, la aprobación de Codema.

Yoannia Aguirre González, presidenta del Consejo de las Artes Plásticas, alega: “Es necesario que el pueblo sepa qué es Codema, de qué se encarga, y por quiénes está integrado, para que conozca que los análisis lo hacen arquitectos, artistas, que tienen un nivel de apreciación para hacerlos. No ponemos en duda la opinión de la gente, en el pueblo hay personas con conocimientos para hacer este tipo de análisis. El proyecto llega con la percepción y la idea del artista que lo creó, pero en esta comisión se evalúa de una manera tan mesurada y a veces te das cuenta de que al llegar al proyecto final, en muchos casos, no se parece siquiera al del inicio. El Consejo de las Artes Plásticas debe asumir el tema de la socialización y la divulgación, pero a veces los artistas crean un distanciamiento con la institución, y eso no puede suceder, porque es precisamente esta quien media los procesos”.

La crítica de arte Massiel Delgado Cabrera expone su visión sobre el asunto: “Es un tema que ha suscitado polémica. Yo fui invitada recientemente a una reunión en el Consejo de las Artes Plásticas, a la que se integra Codema, donde se discutió esta propuesta para el monumento que se va a erigir en Cienfuegos, junto a otra que al parecer se presentó luego de la polémica pública generada. Opiné en esa ocasión que me parece un concepto pensado, que tiene que ver con la ciudad. ¿Dónde estuvo mi objeción? La maqueta presentada no está bien resuelta, los textos en una obra emplazada en una arteria vehicular sugerí eran innecesarios, las fechas deberán estar no en una placa, sino a relieve, y finalmente, que la estructura metálica resulte más cualificada, refinada, depurada, porque de lo contrario no tendremos ahí un monumento conmemorativo, sino algo muy feo.

“Y es que la primera condición, poco atinada, fue publicar por parte de la Oficina del Conservador en su Sección de Agenda Bicentenario, una maqueta de trabajo sin las soluciones que se le adicionarán, y entonces los cienfuegueros tienen motivos y razones para estar preocupados y desacreditar un concepto valioso. Es bueno que la gente exprese su preocupación, porque en definitiva nos va a trascender a todos. La polémica hace volver los ojos a la responsabilidad social que tenemos todos. Se ha trabajado mucho en 60 años de Revolución para preparar a la gente, pensar que el pueblo no tiene derecho a opinar es un concepto del despotismo ilustrado del siglo XVIII, también hay que ofrecer toda una información en torno a los proyectos, qué significan, para poder decodificar.

“Aunque escape de mi competencia profesional, creo que la convocatoria debió ser gestionada con más responsabilidad, para ser más certeros. No estoy impugnando el proceso desarrollado. Este es un problema de ciudad, de gobierno, de la ciudadanía, no puede estar cada cual en su pixel, para usar un término actual. No se puede perder el sentido cívico, el monumento es para todos, para los que vengan, para los que nos van a suceder”.

Vladimir Rodríguez Sánchez, arquitecto, artista de las Artes Visuales, miembro de la Uneac: “Hasta los espacios personales pasan siempre por un filtro mayor que el de uno mismo. Se convoca a los amigos para que den su opinión sobre una obra. Aquí están determinadas cuáles son las instituciones que representan a la cultura, y en consecuencia se responsabilizan con las intervenciones culturales en los espacios públicos de la ciudad. A la hora de decidir, hasta las redes sociales pueden ser empleadas, hasta hace muy poco no teníamos una manera así de socializar, de expresar las ideas. No puede haber temor en poner en conocimiento y al juicio las ideas, los proyectos. En la gente puede haber ideas que nos ayudarán a los que planeamos o proyectamos un espacio. Las convocatorias tienen que ser socializadas, porque de los concursos y las oposiciones pueden surgir cosas muy buenas. No bastan las mejores intenciones cuando las cosas se hacen de manera unilateral. Me place cuando se convoca no solo a los consagrados, sino también a los jóvenes, porque las ideas renovadoras enriquecen un ámbito cultural”.

La jerarquía artística de la ciudad está en la membresía de la Uneac, Consejo en el que participa la vanguardia artística que pertenece a la organización. A propósito del tema, 5 de Septiembre se acerca a las opiniones de Orlando García Martínez, su presidente en Cienfuegos.

“Me parece que el procedimiento para asignarle a un determinado artista el monumento para conmemorar el bicentenario, no se corresponde con el diálogo institucional que se ha construido en la provincia y que responde a la política cultural del país. Aquí ha sucedido y creo que es una tendencia que debemos enfrentar; bajo el principio de asignación de las obras artísticas a determinados creadores, se está imponiendo el gusto sublimado de funcionarios, tal y como alertara el Che en El Socialismo y el hombre en Cuba.

“Está sucediendo algo parecido aquí, si hacemos un inventario de las últimas obras convocadas y asignadas a determinados artistas; ha sido en detrimento de los miembros de la Uneac y de la nueva hornada de creadores, que no tienen un nombre reconocido, pero sí el talento para ganarse un espacio. El desarrollo de Cienfuegos no puede circunscribirse a dos o tres arquitectos y a uno o dos escultores, cuando aquí hay un desarrollo cultural avalado por la propia vida y por los salones de la Plástica.

“Cuando el diálogo se queda en el discurso pasan estas cosas. No pueden decir que lo convocaron y yo como presidente de la Uneac, con toda responsabilidad lo digo, porque la sede del Consejo de las Artes Plásticas queda a unos pasos de nuestra sede. Los artistas no concurrieron porque no se les convocó. También pudiera recurrirse a artistas de otras partes, para no caer en la trampa del ‘aldeano vanidoso’, para que no siempre los espacios de la ciudad sean administrados a la manera de ‘el que paga, manda’. No se puede imponer una estética para ir más allá de los conceptos, sin tener en cuenta la jerarquía artística. Aquí todos saben dónde están las instituciones que rigen y llevan la política cultural del país”.

