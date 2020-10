El Dr. Daniel Olivera y su próximo combate

Eran pasadas las 3:00 de la tarde de un septiembre de 2016, cuando Dayler Egozcue Salar, un muchacho de 22 años, chofer, se encontraba, literalmente, debajo de un camión MAZ 500 en funciones de mecánico, cuando se le vino encima con todo su peso y lo arrastró hasta chocar con otro vehículo.

Esto sucedió en Santa Elena, término municipal de Rodas, en Cienfuegos. De inmediato se activó el SIUM y en un corto tiempo ya ingresaba al Código Rojo del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, y su propio padre empujaba la camilla con manos temblorosas.

Han transcurrido cuatro años desde entonces, y las huellas de 22 intervenciones quirúrgicas, que le recuerdan todos los días la tragedia, permanecen para atestiguar, que está vivo gracias a la Medicina cubana y a su fortaleza física. Sin embargo, una nueva patología, consecuencia de la ventilación mecánica asistida, que en un momento le salvara la vida, hoy padece de estenosis traqueal, la que le hará trasponer las puertas del quirófano, nuevamente.

El Dr. Daniel Olivera Fajardo, especialista de primer grado en Cirugía (muy conocido en Cuba a raíz de su destacada labor en la cirugía bariátrica), también realiza este tipo de intervenciones, resección y anastomosis traqueal, que aunque no son frecuentes, salvan y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Cienfuegos es una de las provincias del país que asume este tipo de intervenciones quirúrgicas, lejos de los grandes hospitales de la capital.

Al notable cirujano, con un cuarto de siglo de graduado como médico y más de 20 como especialista, le gustan los retos difíciles, desde que al iniciar la carrera fuera alumno ayudante. Y no podía ser de otra manera, en el quirófano estaría su vida. Fundador del Servicio de Rescate de Órganos en Cienfuegos, todavía sueña con el implante en este Hospital.

“La Cirugía general es la madre de las especialidades quirúrgicas, siempre me gustó ser un cirujano integral, y aunque me inclino por alguna, siempre vuelvo a lo general, la cirugía de urgencias, por ejemplo, la digestiva, la bariátrica y posbariátrica, toráxica, entre otras, pero no he dejado de ser un cirujano general, y lograr la sobrevivencia de pacientes que llegan muy graves, por accidentes, heridas penetrantes con armas blancas, y que al ser abordados multidisciplinariamente, en equipo, se salvan”.

A estas alturas de la conversación con el Dr. Daniel Olivera Fajardo, a quien sus ojos claros le brillan cuando habla del trabajo, y en particular de sus pacientes, inquiero sobre la cirugía de estenosis traqueal en Cienfuegos.

“Esta patología es ocasionada por el tratamiento, adquirida a consecuencia de una enfermedad grave, se trata de una estrechez de la tráquea, de varios tipos, membranoso, granulomatoso; y que puede ser tratada con láser terapia, con la colocación de un stent, dilataciones con balones neumáticos, bujías, pero se nos presentan otras que sí requieren intervención quirúrgica, por el deterioro de la vía aérea. Resulta una cirugía compleja, la tráquea es el conducto que lleva el oxígeno a los pulmones y regresa el dióxido de carbono, es una estructura cartilaginosa con 17 o 18 cartílagos, de una irrigación particular, la solución quirúrgica es limitada.

“No son muchos quienes lo padecen, ni es frecuente la complicación, pero el estar lejos de la capital nos convierte en la solución y el equipo médico del HGAL ha sido capaz de resolver este problema a lo local. Se han tratado acá desde el punto de vista multidisciplinario, resultante del trabajo de un equipo: anestesiólogos, cirujanos, otorrinolaringólogos, intensivistas, personal de Enfermería. Han sido operados, con buena evolución. Desde el año 1985 se realizaban algunas intervenciones de este tipo por urgencias, pero es desde el 2016 que se practica este abordaje con más integralidad, pautando y normando el tratamiento de la patología, con buenos resultados. Todos han sobrevivido, con complicaciones típicas de este proceder, pero a la postre han evolucionado. Es un área que está en desarrollo, siguiendo el método internacional, pero existen otras modalidades de tratamiento que estamos tratando de abordar y adquirir para casos específicos”.

Echamos a andar por los pasillos del Hospital, nos dirigimos a la sala 1A de Cirugía, y cuesta movernos, porque a cada paso el Dr. Daniel Olivera es saludado o abordado por colegas, pacientes y familiares. Me cuenta mientras caminamos, que es nativo de Aguada de Pasajeros, tiene dos hijos, de 14 y 16 años, que aunque se inclinan por la música y el deporte, quieren continuar su vocación.

En la 1A conocimos a Alain Estrada Carrdero, tiene 36 años y hace 13 días que fue operado de una estenosis traqueal, vive en el Castillo de Jagua, y respira por sí solo, como anhelaba desde que una estrechez de la vía le impedía hacerlo. “Ya estoy listo para ir a casa, me siento bien y estoy feliz”, refiere mientras nos muestrra una enorme cicatriz”.

“Ya hemos operado a nueve pacientes, las complicaciones son mínimas y la sobrevivencia es alta. A pesar de que es un proceder complejo. El tiempo quirúrgico es de aproximadamente tres horas”, acota el Dr. Daniel Olivera Fajardo. Una rápida despedida, lleva una funda estéril, verde, donde guarda la ropa con la cual entrará al Salón de Operaciones, quien como rey en sus predios nos anuncia que hoy tiene, “una cirugía grande”.

Volvemos con Dayrel Egozcue Salar, quien ha venido al Hospital Provincial a por su chequeo preoperatorio, para quien dejar la traqueotomía será como borrar el capítulo más horrendo de su vida, aquel accidende en el que un inmenso y pesado camión se le vino encima, a truncar todo sus sueños y planes, del cual ha salido ileso por las manos quirúrgicas de muchos, entre las que sobresale la del Dr. Daniel, la cara que le ha traído buenas noticias al volver de cada intervención.