Destacan trabajo de finca arrocera La Perseverante, en Aguada

En la finca arrocera La Perseverante, perteneciente a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Sergio González del municipio Aguada de Pasajeros, sorprende el área de investigación de un aula de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana.

Hace más de un año que vienen estudiantes y profesores junto con productores de las cooperativas del territorio cienfueguero, quienes toman experiencias y examinan las simientes de mayor potencial, informó el productor Frank Michel Becerra al presidente de la ANAP, Rafael Santiesteban Pozo en visita realizada a la destacada finca.

El interés de la academia viene fundado en aquella célebre frase española: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Sabedores de que Becerra es uno de los productores de semilla de arroz más destacados del país, en la casa habanera de altos estudios apostaron por esbozar un proyecto conjunto para incursionar en nuevos tipos de arroz.

Por demanda no se paran

“Nuestros clones tienen gran demanda en la zona —dice—; casi todos los productores de las cooperativas los utilizan y hasta de otras provincias son solicitados por el rendimiento que con ellos tenemos”.

En total suman 18 variedades, ocho de las cuales nunca se habían sembrado en la provincia, como la Cuba-35, muy buena para la campaña de frío.

Asegura el productor que si logran una siembra poblada podría obtener un rendimiento superior a las diez toneladas por hectárea, siempre con áreas por encima de las diez toneladas. Exhorta al correcto empleo de los recursos.

“Hay veces que tenemos los recursos en la mano y no sabemos emplearlos —asegura Becerra—, por ejemplo, útiles de calidad suprema y no los utilizamos en el momento apropiado. Cuando llega esa oportunidad ya no los tenemos”.

Compañera en la vida y las labores

La asociada Mirna Loy, su esposa, licenciada en Ciencias Farmacéuticas y de procedencia campesina, lleva trece años vinculada a la finca, y como mujer rural siente orgullo del campo.

“No es solamente que sea productora —precisa—, sino el apoyo que le brinda una al esposo. En mi caso particular lo ayudo en todo, y no solo yo, también el resto de la familia, que contribuye al desarrollo de su trabajo, para que él se sienta bien y labore con amor”.

“Para mí es como venir al paraíso, confiesa, me siento tan bien, me desahogo”.

Asegura Mirna que “a pesar del bloqueo, mira las cosas que hemos podido obtener; con el esfuerzo de las personas se logran muchas cosas, y ese esfuerzo es lo que vale”.

Felicidades por el reconocimiento del presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños al productor Frank Michel y a quienes dedican parte de la vida al desarrollo de La Perseverante.

Periodista de Radio Rebelde. Fue miembro fundador del staff del diario 5 de Septiembre en 1980.