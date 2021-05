Departamentos independientes: Un eslabón necesario en la relación con los órganos del Poder Popular

Dentro de poco, cada provincia de Cuba contará con un Departamento Independiente de Relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular, una estructura de reciente creación, perteneciente a la Secretaría de la Asamblea Nacional, que se encargará de lograr la adecuada materialización de las relaciones del máximo órgano legislativo cubano y el Consejo de Estado con las Asambleas municipales y los Gobiernos provinciales.

Para conocer detalles sobre estos nuevos departamentos, que fueron anunciados en la Gaceta Oficial No. 35 Extraordinaria del 23 de abril del 2021, Cubadebate entrevistó a Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría de la Asamblea Nacional de Poder Popular y el Consejo de Estado.

¿Cuál es la misión fundamental de estos departamentos?

–Después de varios análisis, varias ideas, se decide crear estos departamentos con la misión de auxiliar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en su relación con los órganos locales del Poder Popular.

¿Cuáles son los órganos del Poder Popular que trabajan hoy en los territorios?

–Son los Gobiernos provinciales, las Asambleas y los Consejos de la Administración, pero, en particular, los departamentos van a materializar más estas funciones, van a hacer hincapié en las relaciones de la ANPP y el Consejo de Estado con las Asambleas municipales.

“Y no es que las Asambleas municipales estén subordinadas a la Asamblea Nacional, las personas a veces lo entienden así, y todo lo contrario, las Asambleas municipales son iguales a la Asamblea Nacional: cada una tiene su autonomía, cada cual funciona a su manera. Ellas no están subordinadas a la Asamblea Nacional, lo que en sus relaciones tienen un grupo de funciones muy importantes que se las da la ley.

“La Ley No. 131, que aprueba la organización y funcionamiento del Consejo de Estado, establece que entre las relaciones de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado con los órganos locales del Poder Popular se incluyen las relaciones de control.

“Por ejemplo, ambos órganos superiores controlan que las Asambleas municipales y los Gobiernos provinciales cumplan con la ley, las disposiciones de la Asamblea, del Consejo de Estado y otras indicaciones, y también les pueden hacer recomendaciones sobre el trabajo que desarrollan.

“A nosotros, desde la Asamblea Nacional, nos es muy difícil poder materializar esa relación específicamente con las Asambleas municipales, porque serían más de 160 y eso rebasaría nuestro alcance.

“El tema de controlar y de velar por el funcionamiento de esas Asambleas municipales no es nuevo, pues se viene haciendo desde hace muchos años”.

¿Cuáles son los antecedentes de estos nuevos departamentos de la Secretaría de la ANPP?

–Desde un inicio se apoyaban en lo que eran las asambleas provinciales del Poder Popular, en las secretarías de las asambleas provinciales del Poder Popular. Con el cambio de la Constitución y con la nueva estructura de los órganos territoriales eso cambió, desaparecen las asambleas provinciales y se crean los Gobiernos provinciales del Poder Popular. Era una experiencia nueva y todavía no teníamos claridad de cómo íbamos a materializar esas relaciones de la Asamblea Nacional con el Consejo de Estado.

“A inicios del año 2020 se dicta una instrucción por el presidente de la República –todavía no se habían aprobado las leyes de organización y funcionamiento de los Gobiernos provinciales– para organizar un poco la estructura que iban a tener estos Gobiernos y la manera en que ellos iban a funcionar. Se crea dentro de la secretaría de los Gobiernos provinciales un a estructura que se llamó grupo de vínculo para la atención a los diputados y las relaciones de la Asamblea Nacional con las Asambleas municipales.

“Esta labor empezó a realizarse por esos grupos de vínculo, pero con el tiempo nos percatamos de que para seguir fortaleciendo estas relaciones de la Asamblea Nacional, debíamos crear unas estructuras que fueran nuestras, que nos permitieran un vínculo más directo.

“Resultaba necesario aterrizar un poco más esas funciones que tenía la Asamblea Nacional con estas Asambleas municipales, pero que a la vez también auxiliarían en un grupo de actividades que se deben desarrollar en la base.

“La atención nuestra a los diputados de la Asamblea Nacional que hoy están en los municipios, en las provincias. Algunas funciones que desde la Asamblea Nacional se hacen: controlar los principales procesos, estar actualizados de un grupo de asuntos que hoy se desarrollan en los territorios como es el caso de las rendiciones de cuenta del delegado, con los presidentes de las asambleas, con los Consejos de la Administración, entre otras.

“Estas son algunas de las razones por las se decidió crear estas estructuras que mucho pueden ayudar a seguir fortaleciendo la actividad de los órganos locales del Poder Popular, principalmente de las Asambleas municipales para que ellas cumplan el papel que verdaderamente les corresponde, recordemos que la asamblea municipal es el máximo órgano del Estado en los territorios y, por tanto, este papel tiene que ser fortalecido, y nosotros desde la Asamblea Nacional podemos contribuir a que eso pueda ser posible.

“Los departamentos mantendrán mucha coordinación, principalmente con la secretarías de los Gobiernos provinciales, y nos auxilian a nosotros en esa atención a las Asambleas municipales. No se va a crear ninguna estructura desde la Asamblea Nacional para atender los departamentos. Es una unidad organizativa dentro de la Secretaría”.

¿Por qué vía se les darán las indicaciones a estos departamentos?

–Estamos previendo que, desde la Asamblea, toda indicación que se le vaya a dar a esos grupos, todo el trabajo que se les vaya a orientar, la comunicación, sea a través de la dirección de la Secretaría, de la oficina del secretario de la Asamblea. No quiere decir que, en su momento, el presidente (de la Asamblea) no le pueda dar una indicación, la vicepresidenta no le pueda dar una indicación, pero estamos diseñando hoy cómo va a funcionar, y la idea es que todo transite por la oficina del secretario.

¿Qué personas van a trabajar en los departamentos?

–Son grupos reducidos y no es nada nuevo que se vaya a crear. Los mismos que trabajaron en los grupos de vínculo, los mismos recursos materiales, financieros, humanos. Son estructuras reducidas, en dependencia de los territorios. Va a haber un jefe de departamento, hasta tres funcionarios en dependencia de la provincia, principalmente en provincias grandes como La Habana, Santiago de Cuba, Holguín; en otras, más pequeñas, pudiera estar en el orden de los dos funcionarios.

“Hoy, el secretario y nosotros estamos haciendo un recorrido por las provincias a los efectos de materializar el cumplimiento del acuerdo, donde hemos revisando los locales, quiénes son las personas que van a desempeñar esos cargos que se aprobaron. Por lo general, se trata de rescatar aquellos funcionarios que trabajaban en esos grupos de vínculo, pero que tienen sus orígenes en las antiguas secretarías de la Asamblea Nacional y que ya tienen experiencia en la realización del trabajo.

Han sido visitadas las provincias de La Habana, Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos y Pinar del Río. Ya esos grupos se tocaron con la mano, ya se vio cómo van a funcionar y hasta ahora hemos notado una aceptación por parte de las direcciones de los Gobiernos provinciales, específicamente de los gobernadores, que han participado con nosotros en estas actividades y han entendido la importancia y la trascendencia de esto.

“Yo creo que estos departamentos pueden ayudar mucho a lograr un funcionamiento adecuado y uniforme entre las Asambleas municipales del país porque van a recibir de manera directa de la Asamblea Nacional un grupo de indicaciones y un grupo de informaciones vinculadas con el trabajo que los va a ayudar al cumplimiento de las funciones que tienen.

“Va a acercar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado un poco más a los territorios. Vamos a saber de primera mano sobre la labor de los consejos populares, la actividad que desempeñan los Consejos de la Administración una vez que rinden cuentas a la Asamblea, conocer de primera mano cuáles son los principales temas que se discuten.

“Todos estos elementos contribuirán a un mejor funcionamiento de las Asambleas municipales. Hemos ganado mucho en el funcionamiento de los órganos del Poder Popular y esto va a engrandecer la labor que se realiza”.