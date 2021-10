David Julius y Ardem Patapoutian, Premios Nobel de Medicina 2021

David Julius y Ardem Patapoutian han ahondado en ese sistema somatosensorial; y lo han hecho con el hallazgo de los receptores de temperatura y tacto

El comité de los Nobel otorgó el premio de Fisiología o Medicina de 2021 a David Julius y Ardem Patapoutian, por una serie de hallazgos esenciales para entender cómo percibimos el mundo.

Durante años, David Julius y Ardem Patapoutian han ahondado en ese sistema somatosensorial. Y lo han hecho con el hallazgo de tres receptores diferentes: los canales TRPV1, TRPM8 y Piezo.

El anuncio ha tenido lugar tras la finalización de la reunión de la Asamblea del Nobel, en el Instituto Karolinska, de Suecia.

Con motivo de las medidas de seguridad por la pandemia de COVID-19, se ha hecho totalmente online, solo con la presencia de unos pocos periodistas, para los que había un aforo muy reducido, con acreditación previa.

Este año, el anuncio de este galardón fue particularmente esperado, pues muchas personas consideraban a los padres de las vacunas de ARN mensajero merecedores de obtenerlo.

Eso no significa que Katalin Karikó y Drew Weissman ya no vayan a hacerse con el Premio Nobel por su gran labor en esta pandemia. Puede que el galardón sea para ellos más adelante. Al fin y al cabo, los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2021 se han alzado con él por investigaciones que no han tenido lugar en el último año. Es algo habitual con estos galardones.

Instituido en 1901 en homenaje al científico sueco Alfred Nobel (1833-1896), descubridor de la dinamita, distinguen a personalidades de las ciencias exactas, fisiología y medicina, así como en literatura, política, economía, psicología y sociología.

El primer Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado en 1901 al alemán Emil Adolf von Behring por su trabajo en la terapia con suero, en especial su aplicación contra la difteria, estudio que abrió un nuevo camino en el campo de la ciencia médica.

