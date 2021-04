COVID-19: ¿Qué más podemos hacer?

Han pasado 13 meses del primer caso positivo en Cuba. Los partes televisivos del doctor Francisco Durán siguen puntuales cada mañana. Los PCR suman más de 3 millones, y dos de los candidatos vacunales de nuestros científicos andan ya por la fase III, aunque hace poco se aprobaron ensayos de intervención en varias provincias y sectores priorizados.

Agotamiento, cansancio y hasta cierto estrés es lógico y entendible en médicos, familias, jóvenes, abuelos, niños. Mas las cifras no bajan. La pandemia no está aún controlada. Hay quienes piensan erradamente que se hallarán a salvo tras la primera dosis de Soberana 02 o Abdala, pero no es así.

A los eventos de transmisión en centros laborales se suman con fuerza eventos de transmisión en familias. De ahí lo importante que resulta volver otra vez sobre aspectos que trascienden la percepción de riesgo. ¿Es posible hacer todavía algo más? Claro que sí. Más allá de elevar la percepción de riesgo, debemos pasar a un mejor autocuidado y mayor responsabilidad.

PERCEPCIÓN DE RIESGO:

Es la identificación, detección y reacción ante una situación de riesgo. Puede expresarse en medidas preventivas, como sucede con esta pandemia.

Uso correcto de nasobucos o mascarillas.

Higienización de las manos constantemente con un gel hidroalcohólico o agua y jabón.

Distanciamiento físico entre las personas.

Las 3C: evitar espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos.

Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar buscar atención médica de inmediato.

El empleo de los equipos de protección del personal sanitario, la higiene personal y ambiental.

RESPONSABILIDAD:

Es un valor del ser humano y obedece a cuestiones éticas y morales. Aunque sea practicada individualmente, siempre es y será responsabilidad social porque vivimos en sociedad.

Realizarse las pruebas de PCR cuando le sean indicadas y no maltratar al personal sa­nitario que lo atienda.

Aplicar correctamente el tele­trabajo y trabajo a distancia, comprometidos con las ta­reas encomendadas.

Comunicarse constante­mente, a través de he­rramientas digitales, con nuestros jefes, subordi­nados, colaboradores u otros profesionales.

Desterrar cualquier indi­vidualismo que afecte a los demás, y ser cons­cientes de que con el cuidado de nuestra propia salud protege­mos el entorno.

Mantener la disciplina social de acuerdo a las obligaciones lega­les que establece la Constitución y otros decretos adicionales emitidos.

Apelar a la solidari­dad que combina lo individual y lo social.

Cumplir con los períodos de aisla­miento en las casas cuando así sea indi­cado por las autorida­des sanitarias.

Ganar conciencia por parte de directivos de la necesidad del cumplimien­to de las medidas orientadas, no solo por las multas o sanciones, sino por la salud personal y la vitalidad del centro.

AUTOCUIDADO:

Es la práctica de actividades que las personas pueden hacer para mantener la salud y prolongarla.

En casa

No automedicarse en caso de tener fiebre.

Evitar acudir a lugares concurridos y usar siempre nasobuco.

Aplicar el siguiente protocolo al regresar al hogar: quitarse la ropa, los zapatos y bañarse lo más rápido posible.

Evitar el contacto sin nasobucos con sus vecinos, amigos o gente cercana que le visite.

Practicar limpieza y desinfección de superficies u objetos (mesas, picaportes, pilas de agua, pantallas de teléfonos, entre otras).

Lavarse las manos después del contacto con animales o mascotas, antes de comer o beber (siempre con agua y jabón al menos durante 20 segundos).

Comentar a sus hijos (as) sobre la enfermedad de forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para sus edades.

Escuchar y compartir los consejos y recomendaciones de las autoridades nacionales y locales.

En los centros de trabajo o estudio

Preparar la solución clorada en frascos pe­queños de plástico (polietileno) para usar en las siguientes 24 horas y conservarla alejada de la luz y fuentes de calor, así como forrar el frasco con tela o nailon negro.

Lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla, y antes y des­pués de quitársela y cada vez que la toque.

Evitar saludos convencio­nales (abrazos, besos, dar la mano).

Practicar limpieza y desin­fección de superficies de traba­jo: mesas, computadoras, sillas, entre otras.

No compartir vasos, cu­biertos o bandejas con ningún compañero.

Guardar al menos un metro de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir su riesgo de infección cuando to­sen, estornudan o hablan.

Mantener una distancia mayor de un metro entre usted y otras personas en espacios interiores. Cuanta mayor dis­tancia, mejor.

Evitar lugares abarrotados en interiores, pero si no puede abra una ventana y aumente el caudal de ventilación natural.

No utilizar nasobuco con válvulas.

