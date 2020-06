Covid-19 en Cienfuegos: No echaremos por tierra lo ganado

Cienfuegos continúa con una situación estable, sin reportar casos desde el 29 de abril, sin embargo, las autoridades llaman a continuar con las medidas dispuestas. Félix Duartes Ortega, presidente del Consejo de Defensa Provincial, instó al pueblo a respaldar las medidas sanitarias y mantener la disciplina y responsabilidad, desde los encuentros diarios, en composición reducida, del CDP.

Transcurre la primera semana de junio, mes lluvioso en el cual en toda la región de Las Américas se produce un alza de las arbovirosis; zona geográfica en la que se inserta Cuba, que no escapa de este problema de Salud. Así, las autoridades sanitarias en Cienfuegos, desarrollan desde el primer día del sexto mes del año, dispositivos de lucha antivectorial en las comunidades, para combatir al Aedesaegypti, agente trasmisor de estas enfermedades.

El día 27 de abril, jornada con más ingresos en el territorio, 524, ya quedó atrás, pero se impone empero, extremar el cuidado en los centros laborales que permanecen abiertos, el uso del hipoclorito como “pase” a los locales, lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento de los puestos de trabajo, y extremar la higiene; ejercicios que, combinados con el autofocal, resultan medidas preventivas para evitar el contagio y trasmisión de patologías, asociadas o no a la Covid-19.

En los hospitales Gustavo Aldereguía Lima y Pediátrico, se continúa brindando asistencia, vitales en sus servicios, con especial esmero en el cuidado a pacientes con enfermedades respiratorias agudas (IRA), al extremar la bioseguridad.

“A todos los hospitalizados con esta patología se les realizan pruebas de PCR en tiempo real; se evolucionan tres veces al día, tenemos en cuenta la aparición de síntomas en los niños que están acompañados de un familiar, generalmente alguno de los padres. Insistimos en la historia epidemiológica de cada paciente, porque resulta parte de la vigilancia”, comentó la Dra. Caridad Teresa Llull Tombo, especialista de Primer Grado en Pediatría, médico de la Sala Respiratorio B, del “Paquito González Cueto”.

Entre el tercer y el quinto día de evolución se les hace el PCR y no son dados de alta hasta confirmar. De igual manera, ocurre en el servicio de atención a las IRA en adultos en el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima.

En el Centro de Emergencia Médicas de HGAL, son atendidos más de 200 pacientes/día, con enfermedades crónicas no trasmisibles, cerebrovasculares, urgencias quirúrgicas, ortopedia, entre otras, y han tenido jornadas de hasta 19 pacientes ventilados en atención al grave, cifra considerada alta, con patologías no asociadas a enfermedades respiratorias, dato que ilustra la vitalidad de la institución médica, al decir de la Dra. Yagen Pomares, directora general de la institución.

Hasta ayer jueves se mantenían ingresados siete sospechosos, tres contactos y catorce viajeros; 53 pacientes con enfermedades respiratorias agudas, de ellos cinco en el Pediátrico y el resto en HGAL. Las autoridades de Salud reiteran la observancia de las medidas recomendadas, porque hasta tanto no se tenga un control seguro, no se retornará a la recuperación, para no echar por tierra lo ganado, tal y cómo lo expresara Miguel Díaz-Canel, en una de sus intervenciones diarias.