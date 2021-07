Covid-19: Cienfuegos en alerta

Cuba confirma, al cierre del 21 de julio, la cifra más alta de positivos a la covid-19 desde el comienzo de la epidemia, 7 mil 745, y lamenta 65 fallecidos. La alta positividad promedio, del 15,2 por ciento de las muestras analizadas, 50 mil 844, traducen la alta transmisión. Cienfuegos reporta 840 casos, todos autóctonos y 3 fallecidos.

La provincia exhibe la mayor positividad del país, 32,2, al tener en cuenta extensión territorial y población, poco más de 400 mil habitantes, con una vigilancia de laboratorio de 551 muestras analizadas en LBM local, y 352 en IPK. La situación es de peligro, y así la califican los expertos en Salud.

Los confirmados del día pertenecen a los municipios: Cienfuegos 372, todos autóctonos, A/I (35), A/II (78), A/III (30), A/IV (55), A/V (13), A/VI (102), A/VII (32) y A/VIII (27); Abreus (53), Aguada (82), Cruces (53), Cumanayagua (77), Lajas (53) y Palmira (36) y Rodas (11).

Los números:

Activos 2 775 casos, de ellos 939 en ingreso domiciliario, (528 menores, 30 de ellos menor de 1 año, 15 gestantes y 2 puérperas)

Se reportan siete casos críticos y seis casos graves.

15 casos persistentes.

Hoy se reportan 708 egresos.

Se mantienen activos 191 controles de foco de casos confirmados: 100 del municipio Cienfuegos, 20 Aguada, 5 Cumanayagua, 6 Cruces, 10 Lajas, 20 Palmira, 9 Rodas y 21 Abreus. Los tres eventos de transmisión comunitaria permanecen activos, se detallan más adelante, y se trabaja en Castillo-CEN como evento, en el estudio y aislamiento de los casos.

Datos desde el viernes 16 de julio y hasta el jueves 22, con cierre cada jornada: 12:00 p.m., en los que se aprecia un aumento notable en las cifras:

Total de confirmados en el período: 3 mil 612.

Autóctonos: 3 mil 587.

Importados: 25.

Pediátricos: 528.

Ingresados: 3 mil 29.

Sospechosos: 770 (solo los ingresados en instituciones)

Contactos: No se contabiliza la cifra porque la mayoría está en aislamiento domiciliario.

Focos activos: 191.

Viajeros: 47.

Activos: 2 mil 775. (de ellos 939 en ingreso domiciliario)

Acumulados durante la pandemia: 10 mil 251.

Importados: 284.

Autóctonos: 9 mil 967.

Fallecidos: 60.

Por días:

Viernes 16 de julio: 558, 9 importados,

Sábado 17 de julio: 279, 6 fallecidos.

Domingo 18 de julio: 406, 7 importados, 7 fallecidos.

Lunes 19 de julio: 326, un fallecido.

Martes 20 de julio: 853, 1 importado, 6 fallecidos.

Miércoles 21 de julio: 350, 2 importados, 2 fallecidos.

Jueves 22 de julio: 840. 3 fallecidos.

Abunde con otros datos de interés, aportados, y textuales, por la Dra. Arelis Crespo García, jefa del departamento de Vigilancia de la DPS en conferencia de prensa virtual, con una descripción de la situación epidemiológica por municipios.

Se pesquisaron un total de 214 842 habitantes, lo que representa un 67 % del universo a pesquisar y 65 366 habitantes pertenecientes a los grupos vulnerables representando el 94,7 %, se identificaron con síntomas subjetivos de COVID-19 un total de 1 084 casos a los cuales se les realizó el Test de Antígeno, de ellos 129 pertenecen a los grupos vulnerables, clasificaron como sospechosos 369, todos fueron ingresados según establece el protocolo.

Se acumulan en la provincia 10 251 casos confirmados de ellos, 284 importados procedentes de: Estados Unidos (74), Venezuela (24), México (14), Panamá (8), Canadá (6), España (11), Rusia (121), Colombia (4), Italia (4), India (2), Argentina, Croacia, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Brasil, Chile, Grecia, Namibia, Ecuador, Sudáfrica, Bahamas y Uruguay con 1 caso respectivamente y 9 967 autóctonos.

La tasa de incidencia acumulada es de 2 517,4 x 100 000 habitantes, últimos 15 días de 1338,6 x 100 000 habitantes.

La incidencia de casos autóctonos acumulados por municipios en los últimos 15 días: 4799, de ellos Cienfuegos (2480), Palmira (238), Abreus (100), Cruces (388), Aguada (281), Cumanayagua (427), Lajas (636) y Rodas (249).

Dotación / Ocupación de camas por categorías:

Categorías Camas Ocupadas % Para Casos Confirmados 2200 1836 83,4 Vigilancia Intensiva 24 24 100 Cuidados Intensivos 15 13 86,6 Edad Pediátrica 521 358 Cuidados Intensivos pediátricos 3 0 0 Para Casos Sospechosos 915 770 84,1 Cuidados Intensivos 13 Edad Pediátrica 293 Para Vigilancia de Viajeros 120 47 23,3 Total 3235 3029 93,6

Vigilancia de laboratorio: se estudiaron 541 muestras con PCR en tiempo real.

Pendientes en IPK 352 muestras

CONTROL SANITARIO INTERNACIONAL. VIGILANCIA DE VIAJEROS.

Permanecen 47 viajeros en vigilancia con 5 días en el país en Centros de Aislamiento. Altas del día: 8.

Puerto:

6 embarcaciones en Zonas Portuarias.

Zona I (0), Zona II (1)

Fondeado (3) y Refinería (2).

133 tripulantes, asintomáticos (Extranjeros 67 y cubanos 66).

Actualmente con tres eventos activos comunitarios:

Evento comunitario Cumanayagua, acumula 563 casos con 364 activos. Diagnostica 72 casos en el día.

Evento comunitario Potrerillo Cruces, acumula 240 casos con 166 activos. Diagnostica 27 casos en el día.

Evento comunitario Obourke Cienfuegos, acumula 78 casos con 48 activos. Diagnostica 9 casos en el día.

CARACTERIZACIÓN POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO LAJAS

Acumula 1010 casos confirmados.

En los últimos 15 días se confirman 643 casos – Tasa de incidencia 2951,4 x 100000 hab.

En la semana actual confirma 154 casos (153 casos menos) tasa de incidencia 707 x 100 000 habitantes.

Hoy confirma 53 casos.

MUNICIPIO CRUCES

Acumula 691 casos confirmados

En los últimos 15 días se confirma 427 casos, tasa de incidencia 1421,6 x 100 000 habitantes.

En la semana actual se confirma 123 casos (99 casos menos) tasa de incidencia 409,5 x 100 000 habitantes.

Hoy confirma 53 casos.

MUNICIPIO AGUADA

Acumula 694 casos confirmados

En los últimos 15 días se confirman 357 casos autóctonos, tasa de 1114,1 x 100000 hab.

En la semana actual se confirman 204 casos (83 casos más) tasa de 636,6 x 100000 hab.

Hoy confirma 82 casos.

MUNICIPIO CUMANAYAGUA

Acumula 945 casos confirmados.

En la semana actual confirman 216 casos (21 casos más) tasa de 444,8 x 100000 hab.

Hoy confirma 77 casos.

MUNICIPIO CIENFUEGOS

Acumula 5253 casos confirmados.

En los últimos 15 días se confirma 2764 casos, tasa de 1557,5 x 100000 habitantes.

En la semana actual se confirman 1243 casos (95 casos más), tasa de 700,4 x 100000 hab.

Hoy confirman 375 casos: A/I (35), A/II (78), A/III (30), A/IV (55), A/V (13), A/VI (102), A/VII (32) y A/VIII (27).

MUNICIPIO RODAS

Acumula 749 casos confirmados.

En los últimos 15 días se confirman 359 casos, tasa de 1053,5 x 100000 habitantes.

En la semana actual se confirman 214 casos (98 casos más) tasa de 633,3 x 100000 habitantes.

Hoy confirma 114 casos.

MUNICIPIO ABREUS

Acumula 314 casos confirmados.

En los últimos 15 días se confirman 142 casos, tasa de 460,3 x 100000 habitantes.

En la semana actual confirma 101 casos (64 casos más) tasa de 327,4 x 100000 habitantes.

Hoy confirma 53 casos.

MUNICIPIO PALMIRA

Acumula 595 casos confirmados.

En los últimos 15 días se confirman 269 casos, tasa de 823,4 x 100000 hab.

En la semana actual se confirman 114 casos (6 casos más) tasa de 348,9 x 100000 hab.

Hoy confirma 36 casos.

Resúmenes de fallecidos:

Paciente de 57 años, femenina del municipio de Cumanayagua con antecedentes de Hipertensión Arterial que en pesquisa realizada el 16 de julio por el Equipo Básico de Salud presentaba tos seca y malestar general, en consulta de respiratorio del área de salud se realiza test de antígeno resultando positivo, se realiza PCR y se decide ingreso domiciliario en espera del resultado del PCR.

El día 16 de julio del 2021 comenzó con incremento de la dificultad respiratoria y decaimiento marcado por lo que fue llevada a su área de salud donde es remitido a la consulta de Covid del Hospital Gustavo Aldereguía Lima, se examina y realizan complementarios de urgencia (hemograma, gasometría y Rx de Tórax), decidiendo su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos de Covid. (6:25 pm). Ese mismo día la paciente empeora su cuadro clínico polipnea moderada, cianosis distal, tiraje intercostal, taquicardia ligera y desaturación de oxígeno y las 2 horas de estar en el servicio se decide abordar vía aérea y comenzar ventilación mecánica artificial, se impone tratamiento según protocolo y se mantiene compensada de su patología de base.

El día 18 de julio del 2021 continúa con evolución muy desfavorable, agravamiento del cuadro clínico, deterioro de los parámetros ventilatorios e inestable hemodinámicamente.

En horas tempranas de la madrugada del 19 de julio del 2021, cae en parada en asistolia, se realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar por 45 minutos, sin resultados satisfactorios y se declara fallecida.

Cierre del certificado de defunción

Causa directa: Shock séptico

Causa intermedia: Neumonía grave.

Paciente de 74 años de edad, femenina del municipio Cienfuegos (área V), con antecedentes patológicos personales de Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica que el 11 de julio del 2021 se detecta en la pesquisa con síntomas dado por diarreas, se le realiza test de antígeno en consulta de respiratorio del área de salud siendo positivo por lo que se ingresa en centro del aislamiento para sospechoso ese mismo día, se le realiza PCR.

El día 15 de julio se confirma PCR y se traslada para centro de aislamiento de caso confirmado hasta el 16 de julio del 2021 donde continúa con las diarreas, y comienza con anorexia, astenia, paciente hemodinámicamente estable, compensado de sus patologías de base y aplicando tratamiento según protocolo establecido.

El 17 de julio del 2021 comienza con signos de alarma dado por polipnea, marcada toma del estado general por lo que se traslada al Hospital Héroes de Playa girón ingresando en unidad de vigilancia intensiva comenzando reajuste del tratamiento y mejora.

El día 18 de julio por empeoramiento clínico radiológico y deterioro progresivo de la hemodinamia se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El día 21 de julio del 2021 en horario de las 10 de la noche sufre parada cardiorrespiratoria, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada más de 30 minutos, sin respuesta favorable y se declara fallecida.

Cierre del certificado de defunción

Causa directa: Neumonía.

Paciente de 74 años, masculino del municipio Cienfuegos (área IV), con antecedentes patológicos personales de Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca, el día 9 de julio del 2021 se detecta en la pesquisa con síntomas dado por fiebre y cefalea, se le realiza test de antígeno en consulta de Respiratorio del área de salud siendo positivo por lo que se ingresa en centro del aislamiento para sospechoso ese mismo día y se le realiza PCR.

El día 11 de julio se confirma PCR y se traslada para centro de aislamiento de caso confirmado donde se encuentra hemodinámicamente estable con ventilación respiratoria espontánea, con evolución favorable, compensado de sus patologías de base y llevando tratamiento según protocolo.

El 15 de julio PCR evolutivo el 15 de julio positivo.

Desde su ingreso hasta el 17 de julio del 2021 estabilidad de su cuadro clínico referido, respondiendo al tratamiento impuesto.

El 18 de julio del 2021 comienza con signos de alarmas, empeoramiento del cuadro clínico respiratorio dado por dificultad respiratoria, polipnea, fiebre, toma del estado general al examen físico murmullo vesicular presencia de crepitantes ambos campos pulmonares por lo que se decide traslado al Hospital Héroes de Playa Girón, donde se recibe con polipnea marcada, fiebre elevada, toma del estado general, crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares, saturando a 80 % y se ingresa en unidad de vigilancia intensiva, se reajusta el tratamiento.

El 19 y 20 de julio del 2021 evoluciona favorablemente, se movilizaba sin dificultad, toleraba el decúbito y respondía al tratamiento impuesto. Se le realiza test de antígeno el día 19 de julio el cual resulta positivo y

Hoy 21 de julio del 2021 en horas de la mañana (6:30 am) se dirigía hacia el baño donde sufre caída cae en parada cardiorrespiratoria, se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar de avanzada, no tuvo respuesta favorable no logrando restablecer circulación espontánea y se declara fallecido

Cierre del certificado de defunción