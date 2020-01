Círculos de interés de la construcción: queremos ser como ellos

César Miguel Puerto Paz vive en el poblado de Pepito Tey, otrora batey del central azucarero homónimo; cursa el 8vo. grado en la secundaria básica del asentamiento, y es miembro del Círculo de Interés (CI) sobre medio ambiente que orienta Mileidy Castillo Águila, especialista en Obras de Ingeniería a cargo de la Calidad, Medio Ambiente y Desarrollo Tecnológico en la Planta de Asfalto perteneciente a la Empresa de Obras de Ingeniería No. 12, ubicada en la carretera del Circuito Sur, cercana al pueblo.

“Soy el presentador del CI, estoy en este grupo desde la Primaria, y aquí he aprendido a cuidar el medio ambiente y a conocer que esta planta es altamente contaminante, pero que se puede trabajar para minimizar ese riesgo. Quisiera ser en el futuro biólogo marino; no sé si viviendo en mi pueblo podré”, dice y me mira como pidiendo ayuda, al tiempo que le doy ánimos para echar adelante en sus propósitos. Tímido al principio de la entrevista, lo observo durante la presentación y se despejan mis dudas: comunicador y biólogo marino; tiene madera.

Mileidy, maestra de oficio, se mueve por los predios de la ECOING-12 con sus muchachos, quienes llevan chalecos fluorescentes y los elementos de la Naturaleza colgados en una pancarta, porque ese día, durante el balance del Movimiento de Maestros de Oficio, ellos presentarán sus trabajos.

“Este Círculo de Interés surgió ante la necesidad de tratar los problemas medioambientales en la comunidad, teniendo en cuenta que usamos una tecnología obsoleta. Los muchachos cursan el 7mo. grado, y son miembros del CI desde el 5to. grado en la escuela primaria Julio Antonio Mella, y ahora estudian en el centro mixto Hermanos Valladares Guerra.

“Contribuimos a la formación vocacional y a captarlos como futuros trabajadores de la planta. Pensamos ampliar el plan temático de actividades y acercarlos a la Tarea Vida y de esta manera actualizarlos. Cuento con todo el apoyo de Educación y de la empresa a la que pertenezco, donde se le otorga preponderancia a este trabajo de vínculo con el futuro”.

Yanisley del Sol Geroy es de Cartagena, trabaja en la Planta de Asfalto, Brigada 13, también adscrita a la ECOING-12 y cercana a ese poblado, en los predios de la Autopista Nacional. Es especialista en Seguridad y Salud del Trabajo en el departamento de Capital Humano del centro. Atiende un Círculo de Interés de Pavimentación, oficio que es preciso dignificar y asegurar su mañana. Se incorporó a esta actividad tras la jubilación de Olguita, “la mujer maravilla”, quien antes se ocupaba de esta actividad y pretende secundarla.

“Los muchachos cursan el 8vo. grado en la Escuela Secundaria Básica Roberto Soto Varona; nuestro objetivo consiste en elevar la motivación en los estudiantes y así buscar que muestren afinidad vocacional por carreras relacionadas con el sector de la Construcción. Conocen a fondo el proceso de producción y la importancia de la conservación del entorno, toda vez que la labor de producir asfalto se considera alta contaminante del medio. Conocen y dominan todas las medidas de seguridad”.

José Daniel Soto Santana está esculpido, parafraseando, del mismo asfalto; su abuelo Pepe Soto fue director de la Planta, y su padre es trabajador del centro. “Ya yo conozco cómo se fabrica el asfalto; hemos visitado obras y aprendido cómo regarlo. Cuando culmine el 9no. grado quiero optar por una carrera técnica vinculada a la construcción, y seguir la herencia de mi abuelo y mi papá”.

María Evelyn Ojito Hernández, ama el cuidado del medio ambiente y lo defiende desde los conocimientos adquiridos en el CI: “Yo soy la jefa de Planta en la simulación. Además de saber cómo se fabrica el asfalto, ese material que cubre nuestras vías de acceso, hemos conocido que los obreros son lo primero y que deben estar bien protegidos con todos los medios”.

Silvia Hernández Hernández, maestra de oficio, es especialista en Gestión del Capital Humano, la “madrina” de la Sociedad Científica, que agrupa a futuras trabajadoras en su especialidad; de hecho, acaban de graduarse las últimas. Una de ellas resultó ubicada en la Empresa, y ahora comienza un nuevo ciclo. Amanda de la Caridad Reyes Guerrero recién culminó su preparación como técnico en gestión del Capital Humano, y comenta: “Participar de esta Sociedad Científica nos ha preparado para la vida laboral en el tema de Seguridad y Salud Laboral. Este oficio es muy abarcador y de amplio perfil, pues nos permite ejercer en cualquier empresa. Resulta muy importante la protección de los trabajadores”.

Para Pablo Lastre Díaz el torno es su vida; sin embargo, ha probado la pedagogía y le ha tomado el gusto. Imparte clases en el Politécnico 5 de Septiembre desde un aula anexa, y prepara a los futuros torneros y técnicos para el transporte. Los muchachos aprenden sus mañas y quieren ser como él.

