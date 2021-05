China anuncia reingreso a la atmósfera de los restos de su cohete

China comunicó este domingo que los restos de su cohete descontrolado Larga Marcha-5B Y2 entraron en la atmósfera terrestre y detalló que la mayoría de los escombros se quemaron, informa el canal CGTN.

Según la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada del país, partes del cohete reingresaron en la atmósfera a las 10:24 hora de Pekín (02:24 GMT) sobre el océano Índico, al suroeste de la India y Sri Lanka: coordenadas en la longitud 72,47 grados este y la latitud 2,65 grados norte.

En las redes sociales se difundieron varios videos que presuntamente muestran los restos del cohete. Según reportes, fueron avistados sobre Omán, Israel y Arabia Saudita.

Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE

— 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) May 9, 2021