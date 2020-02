Caracas denuncia manipulación en casos sobre la derecha

La maquinaria mediática adquirió hoy una nueva modalidad para manipular noticias relacionadas con la trama de corrupción de la derecha venezolana, aseguró el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez.

Al desvelar un nuevo contubernio de robos y saqueos relacionados con el diputado opositor Juan Guaidó, algunos de sus seguidores y Estados Unidos, respecto al manejo de fondos robados a Venezuela mediante Citgo, Monómeros y de una supuesta ayuda humanitaria, el vicepresidente expuso como cada noticia y evidencia sobre el caso es distorsionada por la prensa.

‘La mediática mundial ha adquirido nueva modalidad. Pero ha llegado un momento en que resulta imposible tapar la podredumbre. Las grandes corporaciones muestran la noticia y después la esconden por completo y eso lo hacen todos: publican y luego esconden’, aseveró Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, el diputado opositor Juan Guaidó encabeza una red que controla parte de los activos venezolanos sancionados por EE.UU., que ascienden a un total de 116 mil millones de dólares, “dinero con el que se construirían 11 millones de viviendas”.

Con todo lo que se han robado y siguen robando, a manera de ejemplo, con 116.000 millones de dólares el Gobierno podría adquirir cajas CLAP para todas las familias de Venezuela, una vez al mes, durante 152 años”.

Las acusaciones se basan en las publicaciones hechas por medios de comunicación internacionales a finales de 2019, los cuales informaron sobre los nexos de Guaidó con el financista venezolano Alejandro Betancourt, actualmente investigado por la justicia estadounidense por lavado de dinero.

Tal afirmación fue negada por el expresidente de la Asamblea Nacional en desacato durante una entrevista con el diario norteamericano Nuevo Herald, el 1 de febrero de 2020, en la cual dijo no tener ningún tipo de relación con Betancourt ‘y no la vamos a tener, lo he dicho varias veces’, sin ser desmentido por los mismos medios que antes le habían acusado.

El funcionario recordó que en noviembre pasado The Washington Post publicó que Rudolph W. Giuliani, abogado personal de Donald Trump, era uno de los asesores legales Betancourt en Washington en el juicio en su contra por el lavado de 1,2 mil millones de dólares.

Entre los argumentos en defensa del financista Giuliani solicitó al Gobierno ‘clemencia’ con la excusa de que ese dinero era usado por su cliente para financiar a la oposición en Venezuela, recalcó el vicepresidente.

Luego, el 22 de enero de 2020, la agencia de noticias Reuters repite esa información al publicar las declaraciones del abogado ante los fiscales, a quienes aseguró que Betancourt ‘brindó asistencia para los esfuerzos políticos de Guaidó’, subrayó Rodríguez al desvelar el caso.

Ese hecho, dijo, quedó registrado por la misma agencia de noticias británica en agosto de 2019, cuando sacó a la luz la reunión en la finca El Castillo del Alamín, España, entre Giuliani y Betancourt, en la cual participaron, además, el empresario ucraniano Lev Parnas, el estadounidense Igor Fruman, socio de Giuliani y Wilmer Guaidó, padre del parlamentario de derecha.

‘Esa es la nueva modalidad de los medios es muéstralo y escóndelo, pero nosotros estamos obligados a evidenciar de forma fehaciente lo que hace el señor Juan Guaidó’, recalcó el vicepresidente en su intervención. (Resumen de Prensa Latina y Actualidad RT)