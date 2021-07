Caminar sin miedo cada día por nuestras calles; decidir nuestros asuntos sin injerencias de ningún tipo

Aquel 26 de Julio de 1953, fue un detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista, cuando un comando asaltó el Cuartel Moncada de Santiago de Cuba encabezado por Fidel Castro, quien siguió dirigiendo la lucha en la Sierra y el llano hasta alcanzar el triunfo revolucionario.

Gracias a las acciones en defensa del bienestar y la soberanía, la figura del líder se convirtió en símbolo de Cuba y el mundo, mantenidas ambas pese al sometimiento del férreo bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América.

Con nuestra soberanía se transformó la sociedad cubana iniciada con la campaña de alfabetización y el rediseño del sistema educacional, un derecho de todos. La prestación de asistencia médica cubana a la América Latina y otros países y el establecimiento del Polo Científico, con el desarrollo del sector biotecnológico, entre otras acciones.

Ahí está el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, continuador del legado del líder de la Revolución.

El poeta e investigador de tradiciones campesinas, Alberto Vega Falcón, siente orgullo por nuestra soberanía.

“Porque la independencia desde el punto de vista de la información, dice, es muy precisa y desde la Sierra Maestra Radio Rebelde, en la voz de distintos locutores y demás, forma parte también de esa independencia y soberanía que debemos defender.

Y un hecho importantísimo de soberanía es que hemos trabajado para tener nuestras propias vacunas, un acto de soberanía, porque estaríamos dependiendo entonces de si podemos o no comprarla, si nos las venden o no, porque el gobierno norteamericano hace todo lo posible para que no podamos adquirir ni una aspirina, ni una penicilina”.