¡Bienvenido, Septiembre!

Nunca he mostrado predilección por el verano. Su sensación de inactividad y falta de rutinas me incomodó siempre.

No me agradaron los meses estivales ni de niño, ni de joven; menos ahora cincuentenario, con los achaques incorporados por la edad y este calor agobiante que cada año pareciera ascender el termómetro.

De no ser por los cumpleaños de cuatro seres queridos, si fuera posible entraría en una cámara hiperbárica o en un improbable estado de hibernación dada la época del año, del 1ro de julio hasta el 31 de agosto. Hibernado, como en aquella película francesa de 1969 con el comediante Louis de Funès.

En cambio, siempre he amado a septiembre. El noveno mes del año rezuma gravidez, alumbramiento, espera a revertirse en resultados. También comienza un período progresivo de disminución de la temperatura y llegan las rutinas tan caras a personas metódicas: las clases, los trabajos (aunque en la práctica algunos periodistas nunca tenemos vacaciones, por las demandas de una labor que en algunos casos como el mío es diaria)…

En septiembre nació mi primer hijo y me casé con la compañera de mi vida. Ellos y mi hija son los tres pilares en los cuales Dios afincó mi existencia.

Durante septiembre de 1993 inicié la carrera profesional en este periódico. Supone mi principal hito en ese campo; no obstante diversos trabajos colaterales en otros diarios, revistas y medios digitales a través de las décadas y ofertas tentadoras declinadas que nunca me robaron el sueño.

También, hace un año, el 18 de este mes, falleció mi padre —un hombre de los que ya sencillamente no existen ni existirán jamás, salvo excepciones contadísimas—, a consecuencia de esa Covid maldita, variante Delta, contra la cual luchó durante largas semanas.

Aunque gravite en el recuerdo ese aciago momento, este septiembre la vida me concede particular entusiasmo, pues guardo muchas esperanzas en relación con el futuro socio-económico de mi país. Sin hacer caso nunca, por convicción, a los agoreros, los solo veo las manchas del sol, los sabelotodos, los tontos útiles y los asalariados enemigos de Facebook destinados a desvirtuar y toxificar todo. Por tanta deformación y mentira, hace meses abandoné esa red y solo trabajo en Twitter; no con menos enemigos precisamente, pero mucho menos ridícula y sin tanto espacio para la pamplina.

Creo en mi Presidente y su aparato de gobierno. A este hombre, quien se ha desvivido por su Patria en medio de un sucio ataque mediático corporativo de primer nivel a escala planetaria, debe coronarlo la fortuna. El sacrificio tiene un precio. Y sobre Cuba se ciernen esperanzas positivas en la transformación de su matriz energética, en el fortalecimiento de la inversión extranjera, en la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas, en el desarrollo de la empresa estatal socialista, en el surgimiento de más oportunidades para todos.

Septiembre abre un camino de certezas en un país que, pese al asesino bloqueo de la mayor potencia de la historia, se abre paso frente a las dificultades, enfermedades u otros percances, gracias al trabajo de personas que hacen cuanto deben y más, sin no todos los recursos necesarios a veces, pero impregnadas de un compromiso que enardece e induce a seguirse.

Un país semejante merece defenderse, así como mimarse y protegerse un proyecto social que, al margen de las múltiples dificultades, algún día será la referencia general de este mundo. A eso le temen nuestros oponentes. Si no ¿por qué seríamos una de las naciones más constantemente atacadas de la historia contemporánea, con ejércitos cibernéticos en función de la Isla las 24 horas del día?

Nunca nos han dejado ser como hubiéramos querido; pero Cuba tendrá su hora, su momento, su posibilidad de ser en toda la medida deseada.